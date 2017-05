Kokrak se donne une avance de 5 coups au Byron Nelson

Kokrak, classé 128e à l'échelle mondiale, a égalé le record au tournoi Byron Nelson en passant à -12 après 36 trous grâce à la meilleure ronde de sa carrière. Personne n'avait déjà eu une avance de plus de trois coups après deux rondes lors du tournoi.

Billy Horschel occupe le deuxième rang à -7 après avoir terminé sa journée avec une séquence de trois oiselets consécutifs lors d'une ronde de 65. Dustin Johnson, le golfeur no 1 au monde, a joué 67 et il fait partie du groupe de six golfeurs à -6.

Spieth a inscrit un score de 75, incluant un pointage de neuf au 16e trou quand il a envoyé deux fois son coup de départ hors des limites de jeu. Ayant besoin d'un oiselet pour respecter le seuil de qualification pour les rondes du week-end, Spieth s'est contenté de normales lors des deux trous suivants.

Âgé de 23 ans, Spieth avait aussi été éliminé après deux rondes la semaine dernière au Championnat des joueurs.

Nick Taylor, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 73 coups et il a glissé à égalité au 69e rang à +2.

Graham DeLaet (73, cumulatif de +6) de Weyburn, en Saskatchewan, et Brad Fritsch (71, cumulatif de +8), d'Ottawa, n'ont pas respecté le seuil de qualification.