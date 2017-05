Et si Nashville échangeait P.K. Subban?

Le parcours des Predators est particulièrement intéressant à suivre depuis le début du grand tournoi printanier.

Dernière équipe qualifiée pour les séries (ils ont terminé au 18e rang dans la LNH avec une récolte de seulement 94 points), les Predators sont parvenus à se rendre jusqu'au carré d'as en raison de l'efficacité de leur gardien Pekka Rinne et, surtout, du brio de leur extraordinaire quatuor de défenseurs composé de Roman Josi, Ryan Ellis, Subban et Mattias Ehkolm.

Extrêmement mobiles, les membres du « Big Four » de Nashville font allègrement circuler la rondelle et favorisent constamment les sorties de zones et les transitions rapides. Par ailleurs, sans la contribution offensive de leurs défenseurs, les Predators seraient déjà éliminés:

Nashville: 11 buts marqués par les défenseurs en séries sur un total de 38 (28,9%)

Ottawa: 6 buts marqués par les défenseurs sur un total de 41 (14,6%)

Anaheim: 5 buts marqués par les défenseurs sur un total de 46 (10,9%)

Pittsburgh: 3 buts marqués par les défenseurs sur un total de 44 (6,8%)

(Neuf des 11 buts marqués par les arrières des Predators ont été l'œuvre Roman Josi et de Ryan Ellis. Les deux autres appartiennent à P.K. Subban.)

Bref, le meilleur parcours éliminatoire de l'histoire des Predators s'explique par cette bulle offensive artificielle très difficile à reproduire ou à maintenir. Par exemple, en saison régulière, Nashville a profité du troisième meilleur apport offensif de la LNH (en termes de buts) de la part de ses défenseurs, avec un pourcentage de 18,9%. (NDLR: Le CH a été cinquième à ce chapitre avec un pourcentage de 18,4%.)

***

Lors du repêchage de l'expansion de juin prochain (lequel marquera l'entrée en scène des Golden Knights de Vegas), les directeurs généraux des 30 autres organisations de la LNH auront des choix fort difficiles à faire.

En plus de protéger un gardien détenant un contrat de la LNH pour la saison 2017-2018, chaque formation devra choisir une des deux options suivantes:

A) Protéger 7 attaquants et 3 défenseurs

ou

B) Protéger 8 joueurs peu importe leur position

Lorsqu'on pose la question à l'interne, les hommes de hockey de Predators prennent pour acquis que leur patron, David Poile, sera l'un des rares DG de la ligue à se prévaloir de l'option B afin de préserver son « Big Four ».

Cela signifierait que les trois membres du premier trio (Filip Forsberg, Ryan Johansen et Viktor Arvidsson) seraient inscrits sur la liste de protection, ainsi qu'un seul attaquant parmi un groupe formé de James Neal (un marqueur de 30 buts âgé de 29 ans à qui il ne reste qu'une seule année de contrat à écouler), Craig Smith (un marqueur de 23-24 buts âgé de 27 ans), Collin Wilson (un marqueur de 15-20 buts âgé de 27 ans) ou Pontus Aberg (une recrue suédoise de 23 ans qui a brûlé la LAH et qui connaît de très bonnes séries éliminatoires).

Entendons-nous sur une chose, il faut qu'un DG n'ait pas une très haute opinion de son groupe d'attaquants pour choisir d'en protéger seulement quatre alors qu'il pourrait inscrire sept noms sur sa liste. En même temps, Poile passerait pour un fou furieux en exposant l'un de ses quatre précieux défenseurs au repêchage d'expansion afin de protéger des attaquants comme Smith ou Wilson.

***

Cela dit, quand on connaît la carrière et la créativité de David Poile, il est difficile de croire qu'il restera assis sur ses mains après les séries éliminatoires. Seulement au cours des 15 derniers mois, Poile a trouvé le moyen de conclure les deux plus spectaculaires transactions impliquant des défenseurs dans la LNH.

En janvier 2016, il a refilé Seth Jones aux Blue Jackets de Columbus en retour du centre Ryan Johansen. Et six mois plus tard, Poile a renchéri en expédiant son leader et capitaine Shea Weber à Montréal en retour de Subban.

Dans quelques semaines, un grand nombre de DG voudront conclure des échanges afin de combler leurs besoins et pour minimiser leurs pertes au repêchage de l'expansion. Et à travers la LNH, il y a bien des DG qui seraient prêts à parcourir des kilomètres à genoux, sur une route de gravelle, pour mettre la main sur n'importe quel membre du « Big Four » des Predators de Nashville.

Pour les Predators, compte tenu de la confection de leur composition actuelle, il s'agira d'une occasion unique de rééquilibrer leur formation. En adoptant la formule 7+3 au repêchage d'expansion, ils auront la possibilité d'ajouter une jeune star à leur groupe d'attaquants tout en continuant de miser sur le meilleur « Big Three » de la ligue.

***

Entendons-nous bien. Personne ne sait si une telle transaction se matérialisera. Mais en analysant la situation extrêmement particulière de ces étonnants Predators, il est clair que David Poile sera un homme sollicité à la fin des séries. Il a des besoins à combler et il a quatre as dans sa manche.

Pourquoi Subban serait-il le plus susceptible d'être échangé?

Parce que Josi est le premier défenseur de l'équipe, n'a que a 26 ans, ne touche que 4 millions par saison et que son contrat ne viendra à échéance qu'en 2020.

Parce que Ryan Ellis (qui jouit au moins du même statut que Subban à Nashville) est âgé de 26 ans, ne touche que 2,5 millions, et a encore deux saisons de contrat en poche.

Quant à Ekholm, il a aussi 26 ans, son salaire s'élève à 3,75 millions et son contrat est encore valide pour cinq ans.

Ensemble, Josi, Ellis et Ekholm constituent la plus grande aubaine de toute la LNH.

Âgé de 28 ans, Subban encaisse 9 millions (soit presque autant que les trois autres réunis) et il lui reste cinq ans de contrat. Il est donc le plus vulnérable du groupe, d'autant plus qu'il ne campe pas un premier rôle.

Dans un contexte comme celui du repêchage de l'expansion, est-ce une hérésie de croire que David Poile puisse démanteler son fabuleux quatuor? Peut-être pas.