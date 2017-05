Murray devant le filet des Penguins

Murray a effectué 19 arrêts après être venu en relève à Marc-André Fleury mercredi lors du match numéro 3. Le Québécois avait alloué quatre buts sur seulement neuf lancers lors des 13 premières minutes d'un match qui s'est soldé 5-1 en faveur des Sénateurs.

Pire, les trois derniers buts des Sénateurs ont été marqués dans un intervalle de 2 min 18 s, une marque d'équipe pour les trois buts les plus rapides dans un match des séries éliminatoires. Cette déconfiture a permis à Murray d'être envoyé dans la mêlée pour une première fois depuis le 6 avril.

Interrogé pour savoir s'il pouvait expliquer sa décision, Sullivan a simplement répondu : « Non. » Il a cependant admis avoir rencontré Fleury en privé pour la lui expliquer.

Cette décision de Sullivan n'est pas totalement surprenante, puisqu'il a l'habitude de jongler avec ses gardiens de but. L'année dernière, il n'avait pas hésité à donner un départ à Fleury lors de la finale de l'Est et Murray avait ensuite retrouvé son filet, menant son équipe à la conquête de la coupe Stanley.

D'autre part, Sullivan a mentionné que Justin Schultz, Patric Hornqvist et Bryan Rust ne joueront pas.

Burrows un cas incertain

Dans le camp adverse, le seul point d'interrogation est l'état de santé d'Alexandre Burrows. L'attaquant québécois n'a pas terminé le match no 3. L'entraîneur-chef Guy Boucher n'a pas voulu dire s'il serait en uniforme ou pas.

Boucher n'a pas voulu commenter le changement de gardien des Penguins non plus. « Bien franchement, ça ne nous fait rien. Nous avons affronté [Tuukka] Rask, qui était en feu, puis nous avons affronté [Henrik] Lundqvist. Marc-André Fleury, c'était pareil. Nous n'avons pas de contrôle sur ce genre de chose, alors nous n'allons pas nous en préoccuper. »

Après l'entraînement, Jean-Gabriel Pageau a parlé du plan de match des Sénateurs pour ralentir Sidney Crosby.