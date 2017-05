Gaviria poursuit sur sa lancée au Tour d'Italie

Gaviria semblait avoir attendu un peu trop avant de lancer son sprint à l'issue de la 13e étape, mais il est venu de l'arrière et s'est faufilé à la droite du peloton et a jailli tout juste devant Sam Bennett.

Jasper Stuyven a complété le podium à l'issue de l'épreuve de 167 km qui a relié Reggio Emilia à Tortona.

Svein Tuft, de Langley, en Colombie-Britannique, a fini 88e au sein du groupe principal, tandis que son compatriote Michael Woods, d'Ottawa, a terminé 126e, dans un groupe à 1 min 6 s de Gaviria.

Le Néerlandais Tom Dumoulin a conservé le maillot rose du meneur au classement cumulatif. Woods est 27e à 20:17, et Tuft suit loin derrière au 154e rang.

Geraint Thomas, de l'équipe Sky, a abdiqué avant le début de l'épreuve. Le Gallois, qui a passé l'année à se préparer pour le Giro, ressentait toujours la douleur découlant de sa chute survenue pendant la neuvième étape.

Le 100e Tour d'Italie se terminera à Milan le 28 mai.

Deux cas de dopage confirmés

L'équipe italienne Bardiani CSF a entamé les procédures afin d'évincer les cyclistes Nicola Ruffoni et Stefano Pirazzi pour avoir testé positifs à une substance interdite avant le Tour d'Italie.

Les cyclistes ont été expulsés du Giro à la veille du départ de la course cycliste la plus prestigieuse du pays, après avoir été épinglés lors d'un test hors d'un site de compétition.

L'UCI a mentionné que leur échantillon B respectif s'était révélé positif, et en conséquence l'équipe Bardiani CSF a annoncé vendredi « le début des procédures afin d'évincer les deux athlètes ».

Ruffoni et Pirazzi étaient déjà suspendus de la compétition, mais Bardiani CSF pourrait subir le même sort pour une période allant de 14 à 45 jours.

Pirazzi, qui est âgé de 30 ans, a remporté le titre de grimpeur au Giro en 2013 et une étape la saison suivante. Ruffoni, qui est âgé de 26 ans, est considéré comme l'un des plus beaux espoirs du cyclisme italien.