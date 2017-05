Ducharme dirigera l'équipe féminine de basketball en fauteuil roulant du Canada

Ducharme, 37 ans, devient le premier Québécois à diriger l’équipe nationale depuis Donald Royer en 1986.

Directeur général de Parasports Québec, le résident de Chambly est entraîneur depuis 1999. Il a notamment été à la tête de l’équipe du Québec. Il a aussi été entraîneur adjoint de l’équipe nationale senior masculine en 2006-2007.

« Marc Antoine est un entraîneur chevronné et un excellent communicateur ayant prouvé son succès au niveau national au Canada », a déclaré Jeff Dunbrack, directeur de haute performance de Basketball en fauteuil roulant Canada.

« À titre d’entraîneur et de bâtisseur, il a été une force d’impulsion derrière l’émergence du Québec comme l’un des programmes les plus remarquables de basketball en fauteuil roulant au pays. Nous sommes convaincus qu’il peut apporter cette même passion et ce même succès au programme de l’équipe. »

Avec le départ à la retraite de six joueuses depuis les Jeux paralympiques de Rio, dont deux du « cinq partant », Ducharme sait qu’il aura devant lui une toute nouvelle équipe.

« C’est une équipe jeune et en reconstruction, mais avec beaucoup de potentiel. »

Ducharme dirigera entre autres trois Québécoises. En plus de Cindy Ouellet et de Rosalie Lalonde, toutes deux de la délégation nationale aux Jeux de Rio, l'équipe comptera Élodie Tessier.

Cet été, le principal défi de la formation canadienne sera d’obtenir l’une des quatre places disponibles pour le Championnat du monde de 2018. Lesdites places seront l’enjeu de la Coupe des Amériques, disputée au début du mois d’août en Colombie.