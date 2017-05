Voyez des géants envahir les rues de Montréal

Après avoir fait le tour du monde, ces œuvres créées par la compagnie française de théâtre de rue Royal de Luxe, s’arrêtent pour la première fois au Canada.

Les Géants, qui se déplacent à une vitesse moyenne de 2,25 km/h, s’arrêteront à des endroits précis du centre-ville et du Vieux-Montréal, dont Radio-Canada, la Place d’Armes, la gare Viger, le Centre des sciences de Montréal, la Place des arts et la place des Festivals.

Le public pourra donc admirer les trois marionnettes, soit La Petite Géante, qui danse et enfourche la bicyclette, Le Scaphandrier, qui fait onze mètres de haut et pèse plus de trois tonnes et le Chien. Le parcours des marionnettes géantes est disponible sur l’application 375mtl pour téléphones intelligents.

La Petite géante vogue sur avenue du Parc, à Montréal, à bord de son embarcation. Photo : Radio-Canada

« C'est pour toutes les générations, et c'est ce qui fait la force de ce projet, explique Jean-Louis Bonnin, porte-parole de la compagnie Royal de Luxe. Vous pouvez être au milieu de milliers de personnes et tout d'un coup, dans le regard du géant, vous avez l'impression qu'il ne s'adresse qu'à vous. »

Les Géants sont nés dans la tête du metteur en scène français Jean-Luc Courcoult.

« C'est un peu l'idée de Gulliver; un géant qui s'introduit dans une ville bouscule notre quotidien et nos habitudes », poursuit le porte-parole de la compagnie fondée en 1979 à Aix-en-Provence.

La compagnie aujourd'hui installée à Nantes en France a créé spécialement ce spectacle pour Montréal. Depuis ses débuts, elle a présenté des spectacles partout dans le monde.