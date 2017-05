Attention à sa droite : la boxe, passion du premier ministre français

Quand il était député de la ville du Havre, le futur premier ministre de la France a fréquenté durant trois ans, à raison de trois fois par semaine, le gymnase de boxe de l'association Émergence. Un organisme qui utilise la boxe et les arts martiaux pour tenter de redonner certaines valeurs sociétales aux jeunes des banlieues défavorisées. Le directeur de l'organisme et entraîneur Madjid Nassah nous raconte la suite.

« Nous, on a voulu mettre le sport comme vecteur de lien social, vecteur de réinsertion professionnelle. On a rapidement vu que le sport peut être un déclic, une bougie d'allumage pour un jeune en perte de repères. Notre organisme offre un entraînement de haut niveau. Pas pour en faire des champions du monde ou des champions olympiques, mais des champions de leur vie! »

C'est lors d'un concert de musique classique que Madjid Nassah rencontre le député-maire. Ce dernier lui confie qu'il voudrait se mettre à la boxe de façon sérieuse. « Il voulait apprendre les techniques, subir les entraînements un peu intenses qu'on peut avoir au sac ou sur le ring. Et puis voilà, il s'est mis dans la peau d'un élève et il a tout de suite laissé tomber son statut de député-maire pour accepter le rapport entraîneur-entraîné. C'est ce qui m'a tout de suite plu chez lui. »

Quand on demande à Madjid Nassah quel type de boxeur est Édouard Philippe, la réponse fuse comme un direct du droit : « C'est un boxeur très tactique parce qu'il a un cerveau très rapide, il a donc une capacité d'absorption et une capacité à appliquer les consignes et les enchaînements qui est phénoménale. C'est quelqu'un qui a un style de construction. Il construit sa boxe de manière méthodique. En plus, il a une portée assez impressionnante avec ses 1,94 m . »

Édouard Philippe, son entraîneur Madjid Nassah (également directeur de l’association Émergence) et son partenaire d'entraînement Jérôme Le Banner Photo : Radio-Canada/Emergence

Quand boxe et politique se ressemblent

Même s'il ne veut pas trop s'étendre sur la question, Madjid Nassah parle néanmoins de sens du combat, de capacité de gérer son stress et évidemment ses émotions. « Tous ces éléments, on arrive à les améliorer quand on pratique la boxe. »

Pour aller plus loin dans l'échange, j'ai demandé à l'entraîneur, au fin connaisseur du noble art, ce que la boxe pouvait apporter au nouveau premier ministre.

« La sérénité! Le calme! Quand on est en pleine tempête, c'est important de rester calme. Il faut rester serein, posé, avant d'agir. Il y a une expression dans l'armée qui dit : le calme des vieilles troupes. Eh bien, c'est applicable à un premier ministre qui doit prendre des décisions importantes pour l'avenir du pays. Pour revenir à la boxe, eh bien, vous savez comme moi qu'un boxeur qui commence à s'énerver dans le ring, c'est un boxeur qui doute et qui va commencer à enchaîner non pas les combinaisons, mais les erreurs! »

Édouard Philippe continuera à boxer, mais cette fois dans le gymnase installé à Matignon. Un gymnase de boxe qu'avait fait construire Manuel Valls, un autre politicien adepte du pugilat. Madjid confie que son rôle s'arrête là, car il y a dans la capitale française assez de bons entraîneurs pour prendre sa relève.

Quand on lui demande si, après trois années d'entraînement, il lui revient en mémoire une anecdote particulière, il répond : « C'est certain que je connais quelques secrets, mais je ne peux tout de même pas vous révéler son plan de match! Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il cogne et il cogne dur. Attention à sa droite! »

Une phrase qui, dans l'état actuel des choses en politique française, peut prendre un tout autre sens!

Avant qu'on ne se quitte, j'explique à Madjid Nassah qu'il existe à Montréal un organisme qui utilise lui aussi la boxe pour aider les jeunes défavorisés à retrouver leurs repères : Ali et les Princes de la rue.

Coïncidence ou non, Ali Nestor, le fondateur de l'organisme, est également l'entraîneur de l'ex-député, mais aussi du premier ministre Justin Trudeau.

Alors, à quand un combat entre les deux hommes pour une bonne cause?