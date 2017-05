L'artiste Jean-Michel Basquiat fait exploser les enchères et rejoint Picasso et Warhol

Ce portrait sans titre daté de 1982 se classe désormais au sixième rang des œuvres d'art les plus chères jamais vendues aux enchères. Il s'agit également d'un record pour Basquiat, et pour un artiste américain en général.

Basquiat, mort d'une overdose en 1988 à l'âge de 27 ans, rejoint le panthéon des artistes les plus chers de l'histoire, aux côtés des Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Andy Warhol et Francis Bacon.

Un portrait de Jean-Michel Basquiat exposé à Milan en 2006 Photo : Getty Images/FILIPPO MONTEFORTE

Le tableau a été acheté par l'homme d'affaires japonais Yusaku Maezawa, fondateur du géant du commerce en ligne Start Today, à l'issue d'une bataille entre quatre acquéreurs au-delà du prix de départ, fixé à 60 millions de dollars.

L'heureux gagnant a déclaré qu'il comptait prêter l’œuvre pour des expositions avant de l'accrocher dans son propre musée, situé à Chiba, sa ville natale.

La vente organisée par Sotheby's jeudi soir à New York a rapporté 319,2 millions de dollars américains au total, faisant oublier une soirée d'art moderne et impressionniste décevante deux soirs plus tôt, marquée par le retrait de la vente de sa plus belle pièce, un chef d’œuvre d'Egon Schiele.