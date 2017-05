Jeudi, Alonso a fini au 4e rang, réussissant à tourner à la vitesse de 225,619 MPH, soit 360,990 km/h, dans sa McLaren-Honda no 29 de l'équipe Andretti.

« La voiture a bien réagi dès les premiers tours, et nous avons travaillé certains réglages qui m'ont aidé. On a encore travaillé pour la course, dans la circulation », a dit Alonso.

La journée de jeudi a été marquée par la première sortie de piste à haute vitesse de la semaine.

Josef Newgarden (Penske) a frappé le mur après avoir perdu le contrôle de sa machine à la sortie du virage no 1. Il a détruit la voiture, mais n'a pas été blessé. Il a conclu la journée au 5e échelon.

Josef Newgarden Photo : indycar.com

Alonso n'a pas encore mis une roue « de travers », et va découvrir le « fast Friday » vendredi, cette journée d'essais destinée à préparer les voitures pour la séance de qualifications de samedi et dimanche.

Pour ce faire, les organisateurs permettent aux équipes de débrider les moteurs, soit d'ajouter un surplus de puissance de 30 chevaux vapeur.

De leur côté, les équipes modifient les angles des ailerons et réduisent l'appui au maximum pour donner le plus de vitesse possible aux pilotes.

En 2016, le pilote le plus rapide du « fast Friday », Will Power, a dépassé les 232 MPH, soit 371 km/h. Il a reçu un chèque de 10 000 dollars américains.

Par ailleurs, Fernando Alonso va enfin pouvoir tourner devant des gradins remplis, ce qui modifie les repères que se donnent les pilotes.

Le tirage au sort pour les qualifications du week-end aura lieu tout de suite après la fin de la journée d'essais, qui se termine à 18 h (heure locale).