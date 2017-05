La loi facilitant l'ouverture de centres d'injection supervisée entre en vigueur

Sous l'ancienne législation, les nouveaux centres devaient fournir des preuves médicales et scientifiques quant aux avantages, en plus d'obtenir des lettres signées par le ministre provincial de la Santé, la police locale et les autorités régionales de la santé.

Les experts affirmaient que les critères, instaurés par le précédent gouvernement conservateur, formaient trop de barrières.

La loi simplifie le processus de demande pour les communautés qui désirent ouvrir un centre de consommation supervisée.

Selon le gouvernement, le nouveau processus allégera « le fardeau administratif des demandeurs, en rendant le processus conforme aux cinq exigences clés énoncées par la Cour suprême du Canada ».

Plus d’une dizaine de demandes d’autorisation pour des centres d’injection supervisée ont été faites auprès d’Ottawa, dont 7 en Colombie-Britannique (Vancouver, Surrey, Victoria, Kelowna, Kamloops), 3 à Toronto, 2 à Ottawa et 2 au Québec. À Montréal, les deux centres d'injection supervisée devraient ouvrir officiellement leurs portes d'ici l'été 2017. L'un est situé dans l'arrondissement Ville-Marie, et l'autre, dans Hochelaga-Maisonneuve. Les deux premiers centres montréalais seront gérés par les organismes communautaires Cactus (Ville-Marie) et Dopamine (Hochelaga-Maisonneuve).

La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, affirme que le pays fait face à une crise des opioïdes sans précédent et que la loi aidera les gouvernements et les services sociaux à offrir de l'aide aux personnes toxicomanes.

Devant la Chambre des communes, elle a notamment cité le succès dU centre d’injection supervisée Insite à Vancouver : « Nous avons eu la preuve que des vies sont sauvées, et des infections, évitées. On n'a pas non plus noté d'effet négatif sur le taux de crime dans la communauté », a-t-elle souligné.

De son côté, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, indique que la nouvelle législation comporte aussi des mesures pour restreindre l'importation de deux machines servant à produire de la drogue.

« Aucune législation ne pourra régler la crise par elle-même »

M. Goodale a ajouté que la nouvelle loi lève une restriction qui interdisait aux agents frontaliers d'inspecter des colis de moins de 30 grammes, même s'ils avaient des raisons de croire que les paquets contenaient des substances illégales.

« Aucune mesure, aucune législation ne pourra par elle-même régler la crise à laquelle nous faisons face », a reconnu le gouvernement fédéral dans un communiqué.

« L'adoption de ce projet de loi marque toutefois une étape importante qui, de concert avec les efforts de nombreux autres intervenants, nous aidera à renverser la vapeur », ont indiqué les ministres de la Santé et de la Sécurité publique dans la déclaration.