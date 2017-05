Anthony Jackson-Hamel parmi le onze partant samedi?

Un texte de Christine Roger

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que l’attaquant est parvenu à obtenir ces statistiques en seulement six matchs et 127 minutes de jeu, contre 719 minutes pour Piatti.

Jackson-Hamel a satisfait les attentes chaque fois que son entraîneur a fait appel à ses services. Il n’a cependant pas encore été employé par Mauro Biello au début d'un match. Le duel de samedi contre les Timbers de Portland pourrait être l’occasion parfaite.

Anthony Jackson-Hamel



« Je pense que ça va venir cette chance. En même temps, c’est toujours bien d’avoir l’option de finir le match avec quelqu’un qui joue bien. C’est sûr qu’il le mérite, il a bien fait. En espérant que s’il commence le match samedi, il donnera la même performance que quand il commence sur le banc », a affirmé Mauro Biello.

Si le Québécois fait ses débuts comme titulaire samedi, son plus grand défi sera de parvenir à gérer son énergie pour demeurer aussi puissant en fin de match.

« C’est différent de gérer un match au complet et de gérer une entrée de 15-20 minutes. Quand tu entres 15-20 minutes, c’est pour amener beaucoup d’énergie, donc c’est un effort qui est vraiment intense, mais moins long. Sur un match complet, c’est 90 minutes, c’est beaucoup plus long, donc c’est différent », reconnaît Anthony Jackson-Hamel.

L’Impact de Montréal affronte les Timbers de Portland samedi, à 15 h (HAE), au stade Saputo.