Le coureur Alex Genest raccroche ses crampons

Un texte de

« C’est un gros fardeau que je me suis enlevé des épaules, lance Genest visiblement soulagé de sa décision. Ce que je trouvais le plus difficile de la vie d’athlète, c’était la pression. Je ne gérais pas très bien cette pression. Ce qui est génial maintenant c’est que je ne vois que les bons côtés. »

« J’ai fait le tour de la piste. J’ai fait les compétitions que j’avais envie de faire, presque tout ce que je voulais. Je voulais terminer ça et le moment était opportun. Je n’étais plus motivé à faire ça comme il faut le faire. C’est comme arrivé tout seul, naturel », a-t-il expliqué en entrevue téléphonique avec Radio-Canada Sports.

À première vue, la publication sur le réseau social semblait anodine, mais la retraite de Genest, 13e aux JO de Londres en 2012, n’a rien de banal.

En se qualifiant pour les Jeux olympiques dans son épreuve fétiche et un brin méconnue, le Québécois de 30 ans devenait le premier Canadien depuis les belles années de l’Acadien Joël Bourgeois à y parvenir (1996 et 2000).

Il a aussi atteint la finale aux Mondiaux de Moscou en 2013 dans un sport excessivement compétitif, généralement dominé par les coureurs kényans.

Genest a entraîné une génération de jeunes coureurs dans son sillage, dont l’actuel détenteur du record canadien, Matthew Hughes, et la Monctonienne Geneviève Lalonde, entre autres.

« Depuis que j’ai commencé, il y a eu un grand essor de la course de fond au Canada et j’ai l’impression que j’ai participé à cet engouement-là. J’ai parlé du sport dans les écoles, je me promenais partout en compétitions à travers le pays. Des gens sont venus me voir pour me dire que je leur avais donné le goût d’essayer l’athlétisme, d’essayer le steeple », raconte fièrement le jeune père de deux enfants.

« À mes premiers Championnats canadiens seniors en 2005, j’étais encore d’âge junior et j’ai terminé 2e. Tu ne vois plus jamais ça aujourd’hui. »

« Aux Olympiques, on l’a vu. Autant du côté des filles que des gars. On a eu trois Canadiens et trois Canadiennes au steeple alors que j’étais le seul à Londres. On a vu ce que Mohammed Ahmed a fait aussi, Cameron Levins a eu de bonnes années, Melissa Bishop », énumère le coureur pour démontrer la santé de son sport.

La dépression

Alex Genest a été l’un des premiers à briser le mythe de l’athlète stoïque, aux limites de l’héroïsme, qui ne se plaint jamais et qui peut tout endurer, lorsqu’il a révélé avoir souffert d’une profonde dépression en 2013.

Le Québécois a toujours avoué qu’il avait été surpris de la réaction du monde sportif à sa maladie et que la dépression était encore taboue dans le milieu.

Cette épreuve a été « un mal pour un bien », admet-il aujourd’hui.

« Franchement, ça m’a ouvert les yeux sur mes limites. »

Il participe maintenant depuis 2015 à la campagne de sensibilisation à la maladie mentale Bell cause pour la cause.

Rio, la grande déception

Un événement, un seul lui apparaît comme une occasion manquée : les Jeux olympiques de Rio en 2016.

Encore au faîte de sa forme physique, une blessure au pied gauche a tenu Genest à l’écart de la piste pendant plus d’un mois, quelques semaines seulement avant les Championnats canadiens qui déterminaient de la délégation olympique en athlétisme.

La mort dans l’âme, mal préparé, le Québécois a préféré se retirer de la compétition et a tiré du même coup un trait sur une seconde participation olympique.

Il s’est rendu au Brésil malgré tout.

« Au bout du compte, c’était peut-être une bonne chose », avance Genest.

À partir de là, je me suis rendu compte que je n’avais plus envie de compétitionner à ce niveau-là. D’être allé à Rio, ça m’a aidé à faire le deuil. Je me suis posé la question : ai-je envie de continuer? La réponse était non. Alex Genest

« L’entraînement deux fois par jour, sept jours semaine, me lever le matin, avoir mal partout, ça ne me manque pas du tout. Je l’ai fait pendant 20 ans, 20 ans de sensations fortes. J’ai découvert le monde entier, je me suis découvert, j’ai connu des gens incroyables », conclut-il.

Le jeune retraité n’a pas encore décidé de la suite des choses. Il enseigne présentement le français comme langue seconde en Ontario, près de son ancien quartier général de Guelph où il s’entraînait.

Genest assure que sa famille et lui reviendront au Québec éventuellement.

En attendant, Genest court toujours. Sans chronomètre, ni montre GPS. Pour le plaisir.