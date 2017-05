La thèse du suicide de Chris Cornell est confirmée

Le porte-parole de la police de Detroit, Michael Woody, a expliqué que l'épouse du musicien avait demandé à un ami de la famille d'aller vérifier s'il se portait bien. Celui-ci a forcé la porte de la chambre d'hôtel et retrouvé Chris Cornell sur le plancher de la salle de bain.

« Il n'y a aucune information supplémentaire pour le moment », a expliqué un représentant du Bureau médical du comté de Wayne County.

Le chanteur Chris Cornell sur scène à Seattle en 2014 Photo : Associated Press/Scott Eklund

Avec un registre et une puissance de voix remarquables, Chris Cornell a été un grand nom de la musique grunge américaine, notamment de Seattle, ayant émergé dans les années 1990.

À l'instar de plusieurs représentants de la scène musicale de Seattle dans les années 90, Cornell a longtemps lutté contre sa dépendance aux drogues, en plus de souffrir de dépression. Il a confié en magazine Rolling Stone en 1994 consommer des drogues quotidiennement depuis l'âge de 13 ans.

La mort de Cornell a consterné son entourage et ses fans, qui ont pu assister à son dernier concert quelques heures auparavant.

En plus de sa production en tant qu'artiste solo avec quatre albums, il a également fait partie du groupe Audioslave de 2001 à 2007.

En disparaissant, Chris Cornell rejoint d’autres chanteurs de l’âge d’or du grunge, dont Scott Weiland et Kurt Cobain.

Les réactions

La nouvelle de la mort du musicien de 52 ans a eu l'effet d'une onde de choc dans le monde de la musique, particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Voici quelques réactions :

« Sous le choc et triste par la mort subite de Chris Cornell. Un grand chanteur, compositeur et un homme adorable. » - Elton John

« RIP Chris Cornell. Incroyablement talentueux. Incroyablement jeune. Il nous manquera incroyablement. » - Jimmy Page

« Chris Cornell est disparu è 52 ans. Quel gâchis. Une de mes chanteurs préférés et une personne adorable. Cette nouvelle est un choc. » - Tony Iommi

« Attristé par le décès de Chris Cornell. Un des plus grands chanteurs de notre génération et un être bienveillant. Nos pensées sont avec ses proches. » - Jimmy Chamberlin

« Sous le choc d'entendre la nouvelle sur Chris Cornell. Une triste et terrible perte. Une pensée pour sa famille ce soir. RIP » - Dave Navarro