Le chanteur et réalisateur Anderson .Paak clôturera le Festival de jazz de Montréal

Considéré comme LA révélation du R’n’B depuis 2015, le chanteur et réalisateur sera accompagné de son groupe, The Free Nationals.

Les chansons d’Anderson .Paak allient le R’n’B, le soul, le funk, le jazz et le hip-hop, et sa voix oscille entre le chant et le rap.

Le magazine Rolling Stone considère d’ailleurs que son disque Malibu est l'un des meilleurs albums R’n’B de 2016.

Protégé du rappeur Dr. Dre, Anderson .Paak a collaboré avec le Montréalais Kaytranada et les groupes hip-hop A Trice Called Quest et The Game.

Le 38e Festival international de jazz de Montréal aura lieu du 28 juin au 8 juillet. Toute la programmation extérieure gratuite sera dévoilée le 30 mai 2017.