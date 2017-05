Les partis de la droite albertaine se seraient entendus sur une fusion

Les deux chefs de parti, Brian Jean du parti d'opposition officielle Wildrose, et Jason Kenney du Parti progressiste-conservateur, devraient annoncer cette nouvelle lors d'une conférence de presse à 13 h, (Heure des Rocheuses) à Edmonton.

Un accord devrait encore être approuvé par la majorité des membres des deux partis.

Le Wildrose a déjà annoncé qu'il faudrait que 75 % de ses membres soient d'accord avec le plan de fusion pour que celui-ci soit adopté.

Le chef des progressistes-conservateurs a fait savoir que cela nécessiterait une majorité simple, de 50 % plus une voix.

Des représentants des deux partis se sont réunis au cours des deux derniers mois afin de négocier un accord.

Selon le plan proposé par Jason Kenney, la discussion avec les membres aurait lieu cet été pour qu'un nouveau parti soit fondé à l'automne. Il y aurait ensuite une course à la direction de ce parti de la droite albertaine unie. Jason Kenney et Brian Jean entendent se présenter dans la course.

Les deux partis collaborent avec Élections Alberta pour déterminer le processus légal visant à créer un parti uni. « Il y a plusieurs façons d'y parvenir », a expliqué le directeur-adjoint des élections pour Élections Alberta, Drew Westwater.

Cependant, Élections Alberta affirme que la loi ne permet aucun transfert de fonds entre deux partis. « C'est le problème qui reste à régler », explique Drew Westwater.

De son côté, la première ministre Rachel Notley a déclaré que cette fusion offrirait des positions « extrêmes » aux Albertains.

« Ils [les deux partis de la droite albertaine] s'accordent à faire des coupes massives dans les services et les programmes d'éducation, de soins de santé », a-t-elle prévenu à Cairstairs, à 65 kilomètres de Calgary, alors qu'elle faisait une annonce sur les puits orphelins jeudi matin.