Wang Xiuli quitte Patinage de vitesse Canada

Arrivée au Canada en 1996, Wang était en poste depuis 2002.

« J'aimerais remercier Patinage de vitesse Canada pour toutes les occasions qui m'ont été offertes au fil des 20 dernières années, a déclaré Wang. Ç'a été un grand privilège de travailler avec des athlètes formidables depuis 1997, durant quatre Jeux olympiques. »

Wang a notamment dirigé Clara Hughes, gagnante de trois médailles olympiques individuelles de 2002 à 2010, dont une d'or au 5000 m en 2006. Kristina Groves a également bénéficié de ses conseils pour remporter trois médailles olympiques de 2002 à 2010.

La Chinoise de 51 ans peut également se targuer d’avoir eu un grand rôle à jouer dans les succès de Christine Nesbitt. En plus d’une médaille d'argent en poursuite par équipe, Nesbitt est demeurée invaincue pendant près de deux saisons, en route vers le titre de championne du monde au 1500 m en 2011 et 2012 et du 1000 m en 2011.

« Xiuli Wang est une légende de l’entraînement au Canada en raison des succès qu'elle a connus au fil des ans, donc c'est évidemment une très grande déception de la voir partir, a déclaré Susan Auch, chef de la direction de Patinage de vitesse Canada. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour cet excitant défi qu'elle entreprend. »

Wang a reçu le trophée Jack-Donahue à titre d'entraîneuse de l'année en 2006 ainsi que le Prix d'excellence des entraîneurs pendant près d'une décennie, sans interruption.

Elle préparera maintenant un groupe d'athlètes de la Chine en vue des Jeux olympiques de 2018, puis elle occupera le poste d'entraîneuse en chef nationale au sein du programme de patinage de vitesse chinois en route vers les Jeux de 2022 à Pékin.

En tant qu'athlète, elle a représenté la Chine aux Jeux olympiques de 1984 et a été couronnée championne du monde du 1500 m en 1990.