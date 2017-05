Un pas de plus vers un combat McGregor-Mayweather

Le président de l'UFC, Dana White, a dit qu'il avait signé un pacte avec McGregor, l'un des combattants étoiles des arts martiaux mixtes, et qu'il entamera dès maintenant des négociations pour l'organisation d'un combat de grande envergure contre Mayweather, qui est à la retraite.

La bourse approcherait le milliard de dollars.

McGregor, champion des poids légers, a confirmé l'existence d'une entente pour le combat de boxe par voie de communiqué.

Il a déclaré que maintenant que la partie la plus importante du contrat est résolue, Mayweather et son partenaire d'affaires, Al Haymon, doivent faire leur bout de chemin. White et McGregor ont refusé d'entrer dans les détails de l'entente.

Mayweather était à Londres cette semaine et a confié aux journalistes qu'il sortirait de sa retraite, prise il y a près de deux ans, afin de prendre part au combat le plus lucratif de l'histoire de la boxe.

Le pugiliste de 40 ans, l'un des meilleurs boxeurs livre pour livre avec une fiche immaculée de 49-0, aimerait que le combat se fasse à 147 ou 150 livres, et qu'il fasse partie d'un gala pour la télévision payante du réseau Showtime.

McGregor, qui a 28 ans, ne s'est pas battu depuis qu'il a vaincu Eddie Alvarez lors du gala UFC 205 en novembre 2016. Il n'a toujours pas de combat prévu à l'UFC.