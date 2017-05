Kevin Pillar s'excuse pour des propos homophobes

L’incident est survenu en septième manche du match perdu 8-4 aux mains des Braves lorsque le voltigeur des Blue Jays de Toronto a été retiré sur des prises par Jason Motte.

Pillar a alors affirmé que le lancer avait été effectué trop rapidement, criant en direction du monticule. Ce sont les reprises à la télévision qui ont semblé l’incriminer.

La tension ne s’est pas dissipée après l’incident. En huitième manche, tous les joueurs se sont à nouveau retrouvés sur le terrain après que Jose Bautista a lancé son bâton après un coup de circuit au champ gauche.

Jace Peterson s’est adressé à Bautista pendant qu’il contournait le premier coussin. Encore une fois, personne ne s’est réellement battu, mais O’Flaherty n’a pas mâché ses mots au sujet du geste de Bautista.

« Ça rend les matchs difficiles à regarder, a-t-il déclaré, au sujet des célébrations de Bautista après ses circuits.

« C’est du tape-à-l’œil. Il frappe un circuit alors que nous menons par cinq points et lance son bâton. Je suis tanné de ça. »

Les Braves ont battu les Jays trois fois de suite, le dernier match de cette série aller-retour aura lieu jeudi soir.

Le baseball majeur enquête sur l'affaire.

Après le match, Pillar a déclaré aux journalistes qu’il avait été pris dans le feu de l’action.

« C’est le résultat de la frustration que j’éprouve, de la façon dont cette série se déroule. C’était immature, stupide et inapproprié. Ça fait partie du jeu, je suis un gars compétitif. »

Les bancs se sont vidés après cet échange, mais aucun coup n’a été porté.

Pillar a ajouté qu’il allait contacter Motte pour s’excuser.

« Il n’a rien fait de mal, c’est ma faute. Je vais apprendre de cet incident et passer à autre chose. Ça ne doit pas définir qui je suis. »

Pillar est passé de la parole aux actes jeudi. « J’ai utilisé un langage inapproprié hier envers Jason Motte des Braves, a écrit le voltigeur sur son compte Twitter. Ce faisant, j’ai participé à la propagation d’un mot qui n’a pas sa place dans le baseball, dans le sport ou n’importe où dans la société aujourd’hui.

« Je suis totalement navré et je me sens mal d’avoir mis les partisans, mes coéquipiers et l’organisation des Blue Jays dans cette situation.

« J’ai présenté mes excuses à Jason Motte, mais je dois aussi le faire auprès de l’organisation des Braves, de leurs partisans et surtout de la communauté LGBTQ à cause du manque de respect dont j’ai fait preuve hier. »