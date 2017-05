Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, meurt après un concert

La police a précisé jeudi qu'elle enquêtait sur la mort et qu'il pourrait s'agir d'un suicide.

Peu avant sa mort, Chris Cornell et les autres musiciens de Soundgarden se sont produits au Fox Theatre, au centre-ville de Détroit.

Kim Thayil, Matt Cameron, Chris Cornell et Ben Shepherd de Soundgarden en 2014 Photo : Invision/Jack Plunkett

Le groupe devait livrer des spectacles vendredi à Columbus, en Ohio, et le lendemain à Maryland Heights, dans le Missouri.

L'agent du musicien, Brian Bumbery, a affirmé à l'Associated Press que la mort avait été « imprévisible et subite » et que son épouse et sa famille étaient sous le choc.

La déclaration indique que la famille travaillera de près avec le bureau du coroner afin de déterminer la cause du décès. Elle souhaite que l'on respecte son intimité.

Le porte-parole de la police de Detroit, Michael Woody, a raconté à l'AP jeudi matin qu'il ne pouvait révéler de détails expliquant pourquoi la police examinait la thèse du suicide, mais a noté qu'il y avait « des choses de base qui ont été observées sur la scène [du décès] ».



Chris Cornell est mort à l'hôtel MGM Grand Detroit, a dit M. Woody. Il a ajouté que la femme du musicien avait demandé à un ami de la famille d'aller voir s'il allait bien. L'ami a forcé la porte de la chambre d'hôtel et retrouvé Chris Cornell sur le plancher de la salle de bain.



Le bureau du coroner du comté de Wayne déterminera officiellement la cause de la mort. Une autopsie aura lieu jeudi et certaines informations pourraient être révélées plus tard au cours de la journée, a indiqué la porte-parole du comté, Lisa Croff.

Avec un registre et une puissance de voix remarquables, Chris Cornell a été un grand nom de la musique grunge américaine, notamment de Seattle, ayant émergé dans les années 1990.

En plus de sa production en tant qu'artiste solo avec quatre albums, il a également fait partie du groupe Audioslave de 2001 à 2007.

En disparaissant, Chris Cornell rejoint d’autres chanteurs de l’âge d’or du grunge dont Scott Weiland et Kurt Cobain.

Scott Weiland, le chanteur de Stone Temple Pilots et de Velvet Revolver, est mort d’une surdose de drogue en 2015 et Kurt Cobain, chanteur du célèbre groupe Nirvana, s'est suicidé en 1994.

Avec les groupes Pearl Jam et Alice in Chains, Soundgarden et Nirvana ont donné ses lettres de noblesse au grunge dans les années 90, transformant ce mouvement indie en une vague musicale internationale.