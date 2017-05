Alonso affronte les vents d'Indianapolis

Dans le cockpit de la McLaren-Honda no 89, Alonso a terminé la journée de mercredi au 4e rang, avec un tour à la vitesse de 219,533 mph, soit 351,252 km/h.

En raison des conditions climatiques difficiles, avec des rafales à plus de 60 km/h, l'Espagnol n'a fait que 39 tours. L'équipe Andretti a préféré travailler avec lui les arrêts aux puits, comme plusieurs autres équipes.

On l'a vu plusieurs fois sortir des puits pour y retourner immédiatement sans entrer en piste.

« Je n'ai pas fait beaucoup de tours avec les autres pilotes, mais j'ai appris encore beaucoup aujourd'hui, a expliqué Alonso. Chaque jour est une leçon pour moi. »

« Il fallait vraiment faire attention. C'était délicat à gérer, a-t-il admis. J'ai dû apprendre à piloter malgré les rafales et régler la voiture pour aborder chacun des quatre virages », a-t-il précisé.

« L'équipe en a profité aussi pour peaufiner les réglages du moteur. On a bien travaillé », a-t-il conclu.

Fernando Alonso à Indianapolis Photo : You Tube / Indianapolis

Fernando Alonso doit encore s'habituer à l'enthousiasme des Amériains et à la proximité des amateurs.

« Je m'amuse, c'est certain. Les gens me suivent beaucoup. Ils ne sont jamais très loin dans la ligne des puits, a-t-il constaté. Ils veulent un autographe du "petit nouveau". J'espère que demain, ils ne m'en demanderont pas un deuxième! »

C'est Ed Carpenter (Carpenter Racing) qui a été le plus rapide des 21 pilotes, à la vitesse de 222,894 mph, soit 356,630 km/h. Il a conclu son tour le plus rapide en 40,377 secondes.

Il a devancé Scott Dixon (Ganassi Racing), JR Hildebrand (Carpenter Racing), Alonso (Andretti) et Conor Daly (AJ Foyt Enterprises).

« Il était important de rouler dans un moment comme aujourd'hui, car c'est un défi, a dit Carpenter. Le vent était très, très fort et variable.

« Pour moi, si vous êtes capables de vous sentir bien dans ces conditions, je pense que c'est un bon indicateur pour la course, a affirmé Carpenter. Et on ne sait jamais, cela pourrait être venteux le jour de la course. »

Il reste deux jours d'essais, jeudi et vendredi, avant les deux journées de qualification de samedi et dimanche qui détermineront l'ordre de départ des 33 pilotes engagés.