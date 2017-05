Sullivan refuse de confirmer le retour de Fleury

Un texte de

« Je n’y ai pas encore pensé » de dire Sullivan qui a cependant adressé ses reproches à toute l'équipe. « Il faut être prêt quand le match commence et nous ne l’étions pas ».

La défense a péché

La défense des Penguins a été dans l’embarras tout au long de la première période.

« Nous avons profité de leurs erreurs. C’est souvent comme ça qu’on a du succès en attaque » a confié Kyle Turris.

Derik Brassard a renchéri : « Avec les blessures qu’ils ont en défense, on voulait presser leurs défenseurs et ça nous a réussi ».

Trevor Daley et Mark Streit revenaient au jeu et, par moment, ils ont semblé dépassés. Ian Cole a joué son pire match de la série.

« Non,je ne suis pas inquiet » de dire l’entraîneur Mike Sullivan. « On a joué la moitié de l’année sans Kris Letang et on a trouvé le moyen de gagner ». Sullivan a entrepris le match avec sept défenseurs et a refusé de dire s’il renouvellerait l’expérience. Sa brigade défensive a fini la rencontre avec un cumulatif de -10.

Encore Anderson

Pour la troisième fois dans cette série, le gardien des Sénateurs, Craig Anderson, a encore accordé un but, un seul. Celui à qui on a décerné la première étoile a donné le crédit à ses coéquipiers. Mais quand on lui a fait remarquer qu’une moyenne d’un but par match jusqu’à la Coupe, ce serait bien, il s’est permis un peu d’humour : « Zéro, ce serait encore mieux ».

Les commentaires de Derick Brassard, Marc Methot et Guy Boucher

Hockey ennuyeux

Les Sénateurs commencent à s’amuser des remarques qu’ils lisent ou entendent au sujet de leur style. L’organisation y a mis du sien après le premier engagement avec un gazouillis ironique : « Après une période, les ennuyeux Sens mènent 4-0 ».

The boring Ottawa Senators lead 4-0 in the first period. #ALLIN — Ottawa Senators (@Senators) 18 mai 2017

Alexandre Burrows a quitté la rencontre. Guy Boucher a parlé d’une blessure au bas du corps, mais il a surtout dit que Burrows pourrait être disponible pour le prochain match.

Derik Brassard a conclu la soirée avec un but et une passe mais surtout, il a gagné quatorze de ses seize mises en jeu. Mission accomplie.