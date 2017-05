Les Sénateurs ne laissent aucune chance aux Penguins

Moins de 48 heures après avoir été blanchis, les Sénateurs ont amorcé le troisième match sur les chapeaux de roues. Ils ont inscrit quatre buts lors des 13 premières minutes de la période initiale et ils n'ont par la suite plus été menacés par leurs adversaires.

Leurs trois derniers buts ont été marqués dans un intervalle de 2:18, une marque d'équipe pour les trois buts les plus rapides dans un match des séries éliminatoires.

Derick Brassard, Marc Methot, Kyle Turris et Mike Hoffman ont tous amassé un but et une mention d'assistance pour les Sénateurs. Zack Smith a également enfilé l'aiguille tandis que Bobby Ryan a préparé deux buts des siens.

Craig Anderson a repoussé 25 rondelles et il n'a été déjoué que par Sidney Crosby, au troisième vingt.

« Nous avons joué un bon match, a laissé savoir Boucher. Nous sommes satisfaits de huit périodes sur neuf dans cette série et nous n'avons pratiquement rien changé dans notre style de jeu. Nous avions l'air vivants ce soir et nous avons beaucoup d'énergie devant nos partisans. »

Marc-André Fleury a rapidement été chassé de la rencontre après avoir accordé quatre buts sur neuf tirs. Appelé en relève, Matt Murray a été envoyé dans la mêlée pour une première fois depuis le 6 avril et il a cédé une fois sur 20 tirs.

Les hymnes nationaux venaient à peine de se terminer quand les Sénateurs ont annoncé leurs couleurs. Dès la première minute de jeu, Hoffman a battu de vitesse le gardien des Penguins en s'emparant d'une rondelle libre à la droite du filet. Il s'agissait de son cinquième but des présentes séries.

Les visiteurs n'ont toutefois pas été déstabilisés et ils ont orchestré quelques attaques en territoire ennemi. Anderson s'est notamment signalé coup sur coup aux dépens de Chad Ruhwedel et Phil Kessel et il a permis à ses coéquipiers d'ouvrir la machine quelques minutes plus tard.

À mi-chemin en première période, Methot a profité de l'espace dans l'enclave pour décocher un tir des poignets que Fleury a stoppé. Le gardien des Penguins a cependant joué de malchance quand la rondelle a touché le patin d'Ian Cole avant de heurter l'arrière de sa jambière.

Moins de deux minutes plus tard, Brassard a complété une superbe passe de Clarke MacArthur pour procurer une avance de 3-0 aux Sénateurs. La troupe de Mike Sullivan n'était pas au bout de ses peines, car 24 secondes après le but de Brassard, Smith a contourné le filet avant de surprendre Fleury d'un tir du revers.

Avant la fin du deuxième engagement, Turris a fait preuve d'une belle coordination pour déjouer Murray, mais en troisième période, lors d'un avantage numérique, Crosby a privé Anderson d'un jeu blanc en redirigeant une passe entre les jambières du gardien des Sénateurs.

Le quatrième match aura lieu vendredi à Ottawa.