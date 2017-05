La gestion des milieux humides doit être confiée aux villes, plaide Régis Labeaume

Régis Labeaume avait d'ailleurs demandé à ce que cette responsabilité soit incluse dans le projet de loi sur la Capitale-Nationale, ce qui lui avait été refusé.

Il est revenu à la charge mercredi et il exhorte le ministre de faire confiance aux municipalités. « On n'est pas tous des maires Vaillancourt », a lancé Régis Labeaume en référence au maire de Laval condamné à six ans de prison pour fraude.

Le maire est d'avis qu'il ne pourrait jamais développer des milieux humides en catimini et il demande au gouvernement de faire confiance aux villes.

Démarches inutiles

Le maire de Québec a fait valoir que les citoyens et les promoteurs doivent présentement faire une double représentation. Avant de lancer un projet, ils doivent s'annoncer à la Ville et au ministère de l'Environnement.

« Dans l'administration actuellement, le citoyen est mal servi », soutient Régis Labeaume.

L'Organisme des bassins versants de la Capitale reconnaît que le maire Labeaume a une réelle préoccupation de conserver l'eau potable.

Mais qu'arrivera-t-il le jour où il sera parti se demande la directrice générale de l'organisme Caroline Brodeur. La prochaine administration aura-t-elle la même sensibilité à l'égard de la protection de l'eau?

Caroline Brodeur demande que la nouvelle loi inclue des critères bien précis. Le maire Régis Labeaume est d'accord. Il a d'ailleurs demandé aux élus municipaux de coucher sur papier les exigences en matière de protection des milieux humides et promet de les suivre à la lettre.

Les milieux humides sont souvent comparés aux poumons et aux reins d'une ville. Ils permettent de filtrer et de retenir de grandes quantités d'eau lors de pluies abondantes.

D'après les informations de Louise Boisvert