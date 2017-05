Steve Kerr pourrait diriger les Warriors au prochain match

« Il fera le déplacement », a expliqué Bob Myers à la station de radio locale 95,7 The Game, sans préciser si Kerr dirigera, ou non, son équipe.

Kerr, 51 ans, a laissé la direction des Warriors à son adjoint Mike Brown, ancien entraîneur des Lakers et des Cavaliers, après le deuxième match du premier tour des séries contre Portland.

Il souffrait de violents maux de tête, conséquences d'une opération du dos qui s'était mal passée en juillet 2015. Durant l'intervention, il avait été victime d'une fuite du liquide céphalo-rachidien, nécessitant une nouvelle intervention durant l'été 2015 et une autre en mai 2016.

Kerr a fait son retour à l'entraînement cette semaine et a suivi, en spectateur, les deux premiers matchs (113-111 et 136-100) de la finale de l'Ouest, tout en intervenant et donnant ses consignes avant les matchs, puis à la pause.

Golden State mène deux victoires à zéro face aux Spurs avant le troisième match qui aura lieu samedi à San Antonio.