Sondage : rayon de soleil printanier sur la CAQ

Une analyse de Sébastien Bovet

Je vais être franc, cette performance de la CAQ, je ne l’avais pas vue venir. Je veux bien que les libéraux se lèvent chaque matin en se demandant quelle controverse éthique leur tombera dessus; je veux bien constater que le PQ de Jean-François Lisée cherche un peu ses repères, tiraillé entre les discussions sur la convergence, une opposition efficace et la personnalité que son chef veut lui donner; mais que la CAQ fasse un bond de 9 points, pendant que le PLQ en perd 8? J’avoue, je suis bouche bée.

Première réflexion : une hirondelle ne fait pas le printemps, un sondage ne fait pas un gouvernement. Mais surtout, un bond de 8 points de la CAQ en un mois, jumelé à une chute de 9 points du PLQ, nous invite à la prudence. L’opinion publique se retourne rarement sur un 10 cents. Possible que le mécontentement à l’égard des libéraux s’exprime. Probable que le « parti refuge » pour les libéraux déçus est la CAQ.

Cette colère est-elle profonde ou passagère? Attendons le prochain sondage.

Feux jaunes au PLQ et au PQ

Si les gens de la CAQ ont de quoi sourire, les libéraux et les péquistes peuvent s’interroger.

D’abord, le sondage nous dit que le vote libéral est en baisse de 10 points chez les non francophones. Je me rappelle d’un libéral à qui je demandais pourquoi son parti était toujours premier dans les sondages et qui me disait : « Attention, nos appuis sont fragiles ».

Est-ce que les controverses éthiques ont fini par coller sur le noyau dur de l’électorat libéral? Il faudra voir, mais il y a un feu jaune.

En tout cas, les « bonnes nouvelles » du budget ont vite été oubliées. Bienvenue au service rapide de la politique : vite absorbé, vite oublié.

L’autre feu jaune, il est sur le tableau de bord de Jean-François Lisée. Un parti qui se donne un nouveau chef voit, en général, ses appuis augmenter. Le chef du PQ a fait souffler un vent de renouveau sur son parti. Mais il doit se demander comment il réussira à faire bouger l’aiguille, parce qu’il fait du surplace dans les intentions de vote.

Dans son rétroviseur gauche, il voit que Québec solidaire prend de la place, à cause de l’arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois.

Et la CAQ n’est plus dans le rétroviseur. Il la voit maintenant dans le pare-brise, en avant – du moins dans ce sondage. Ce n’est peut-être pas le temps de donner un coup de volant brusque, mais il faudra trouver un moyen d’accélérer avant que le feu ne devienne rouge.

Alors « on prend son gaz égal » avec ce sondage. Après tout, les sondeurs nous ont surpris ces derniers mois. La firme Mainstreet, qui a mené cette nouvelle étude, avait prédit un gouvernement majoritaire libéral en Colombie-Britannique quelques jours avant le vote.

Sonder les électeurs est une affaire de tendance. Attendons les prochains sondages pour voir si la tendance favorable à la CAQ se maintient.