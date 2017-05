De retour à la maison, les Sénateurs veulent marquer plus de buts

Un texte d'Antoine Trépanier

L'attaque. C'était le mot d'ordre dans le vestiaire des Sénateurs mercredi matin après l'entrainement optionnel. Avec deux buts en deux matchs, les hommes de Guy Boucher tenteront de marquer contre Marc-André Fleury, en pleine possession de ses moyens.

« On prend moins de chances, on a joué comme ça toute la saison. On ne veut pas donner de surnombre à l'autre équipe, c'est leur force, donc on va donner un petit peu plus d'attaques, mais il faut trouver une façon de marquer des buts », a confié l'attaquant Derrick Brassard, qui n'a pas encore amassé de point en finale d'association.

L'entraineur-chef Guy Boucher soutient toutefois que son équipe peut dire mission accompli après avoir « joué cinq bonnes périodes sur six » à l'étranger.

« En termes d'ajustements, il faut avoir une meilleure troisième période qu'on a eue [lors du deuxième match] », a-t-il dit. Les Sénateurs n'ont amassé que six et sept tirs au but dans les deuxième et troisième périodes du deuxième match. Les Penguins ont mené 29 tirs à 23 dans ce duel.

Le capitaine des Sénateurs d'Ottawa, Erik Karlsson, espère que le retour à la maison pourra redonner des ailes à son équipe. « Nous avons bien joué à la maison toute la saison, nous aimons jouer devant nos partisans et nous sommes heureux qu'ils puissent apprécier cette opportunité », a-t-il dit après l'entrainement matinal. Photo : Radio-Canada/Antoine Trépanier

Le retour de Stalberg?

L'attaque des Sens pourrait toutefois avoir un coup de main mercredi soir, puisque l'ailier gauche Viktor Stalberg pourrait effectuer un retour au jeu. L'entraineur-chef et le principal intéressé ont déclaré qu'une décision serait prise tout juste avant le match.

« Je me sens bien ce matin, on verra si c'est encore le cas ce soir », a-t-il dit. Stalberg s'est blessé lors du sixième match de la série contre les Rangers de New York. Toutefois, l'attaquant suédois n'a amassé que deux passes depuis le début des séries.

C'est tout le contraire de Jean-Gabriel Pageau, qui mène au chapitre des buts chez les siens, avec huit depuis le début des séries. Pageau participera à un premier match de finale d'association devant parents et amis. L'attaquant originaire de l'Outaouais doit en plus contenir Sidney Crosby, le prolifique attaquant des Penguins de Pittsburgh.

« Chaque match, tu sais qu'il va donner son meilleur et il faut que tu sois prêt a donner ton 100 % pour pouvoir l'arrêter. On a fait un bon travail jusqu'à présent. Là, nous avons l'avantage de la glace, on ne sait pas s'il y aura des affrontements et qui sera sur la glace contre Crosby ou Malkin, il faudra être prêt a travailler aussi fort qu'eux » , a-t-il expliqué.

Schultz, Rust et Hornqvist absents

Chez les Penguins, le défenseur Justin Schultz et les attaquants Bryan Rust et Patric Hornqvist risquent de manquer le match no 3. Tous deux ont quitté la deuxième rencontre en raison de blessures. Leur état de santé est réévalué sur une base quotidienne, selon l’entraîneur-chef Mike Sullivan.

Sullivan pourrait avoir une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs. Trevor Daley serait prêt à revenir au jeu, et l’ancien du Canadien Mark Streit pourrait disputer un premier match en séries.

Patric Hornqvist s’est blessé lors du premier match de la série contre Ottawa et ne devrait pas jouer.