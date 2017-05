Vers un système permanent de fixation des prix de la crevette

Les pêcheurs de crevettes et les propriétaires d'usines se sont finalement entendus sur le prix de la crevette. Il aura fallu plus de six semaines pour arriver à cette entente, un délai beaucoup trop long au goût des travailleurs d'usines, qui se sont sentis pris en otage. Pêcheurs et industriels devront donc trouver une solution pour établir un prix avant que la saison de pêche ne commence.