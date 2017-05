Coupe Stanley : les astres sont-ils alignés pour les Sénateurs d’Ottawa?

Un texte de Guillaume Charbonneau de l'émission Les Matins d'ici

Les Sénateurs célèbrent leur victoire Photo : AP Photo/Chris O'Meara

10 ans depuis la dernière finale. La dernière présence des Sénateurs en finale de la Coupe Stanley remonte à 2007! Pour y arriver, Ottawa a battu les Sabres de Buffalo, les Devils du New Jersey et... les Penguins de Pittsburgh. Les partisans croyaient fermement aux chances des Sénateurs de remporter le Saint-Graal du hockey, mais Ottawa n’a finalement pas été de taille face aux Ducks d'Anaheim. La troupe de Daniel Alfredsson s’est inclinée en cinq matchs.

Le gardien de but des Ducks d'Anaheim, Jean-Sebastien Giguere, bloque le tir de pénalité d'Antoine Vermette des Sénateurs d'Ottawa. Photo : Getty Images/Jeff Gross/Staff

20 ans depuis la première présence en séries. En 1997, les Sénateurs ont accédé aux séries éliminatoires pour la première fois depuis leur retour dans la LNH. À l’époque, Ottawa a joué le rôle de négligé face aux Sabres de Buffalo et de leur gardien Dominik Hasek. L’équipe de Jacques Martin a toutefois surpris tout le monde en prenant les devants 3-2 dans la série. Malheureusement, les Sénateurs se sont inclinés en sept matchs et ont perdu le match ultime en prolongation à Buffalo!

Les Sénateurs d'Ottawa affrontent les Capitals de Washington, en décembre 1997. Randy Cunneyworth déjoue le joueur Phil Housley et fait la passe à Alexandre Daigle qui marque un but. Photo : Getty Images/Joel Richardson

25 ans depuis le retour. Cette année, les Sénateurs fêtent leur 25e anniversaire. Le 8 octobre 1992, Ottawa effectuait officiellement son retour dans la Ligue nationale de hockey après une absence de 58 ans. Ce jour-là, les Sénateurs disputent leur premier match dans la ligue depuis 1934 en accueillant les Canadiens de Montréal au Centre municipal d'Ottawa. Les Sénateurs ont fait plaisir à leurs partisans et ont surpris le tricolore avec une victoire de 5-3.

Tom Pyatt célèbre son but avec ses coéquipiers. Photo : La Presse canadienne/Fred Chartrand

90 ans depuis le dernier championnat. La dernière fois qu’une équipe d’Ottawa a remporté la coupe Stanley, c’était il y a 90 ans. Le 13 avril 1927, les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Bruins de Boston par la marque de 3-1 pour gagner la dernière coupe Stanley de leur histoire. Près de 8000 spectateurs ont assisté à la victoire de leurs favoris à l'Auditorium d’Ottawa, jadis situé aux coins des rues O'Connor et Argyle. Quelques années plus tard, l’équipe est vendue et déménagée à St. Louis. C’était la fin du premier chapitre de l’histoire des Sénateurs.

La coupe Stanley Photo : Radio-Canada

100 ans de la LNH. La Ligue nationale de hockey fête son 100e anniversaire cette année. Et le tout premier match de l’histoire de la ligue a eu lieu à Ottawa, le 19 décembre 1917, entre les Sénateurs et le Canadien de Montréal. Montréal a remporté le match 7-4 grâce à cinq buts du légendaire Joe Malone. Les Sénateurs, eux, comptaient sur leur gardien de but vedette Clint Benedict et leur joueur étoile Cy Denneny. La rencontre a été jouée au Dey’s arena d’Ottawa devant près de 6000 spectateurs.

Logo du 100e anniversaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Photo : Getty Images/Icon Sportswire/Contributor

125 ans de la coupe Stanley. 2017 marque le 125e anniversaire de la coupe Stanley. En 1892, Lord Frederick Stanley, alors gouverneur général du Canada, achète une coupe pour moins de 50 $. Lors d’un banquet organisé à l'hôtel Russell House, situé à l’angle des rues Elgin et Sparks à Ottawa, Lord Stanley annonce qu’il offrira sa coupe à la meilleure équipe de hockey amateur au pays… et le reste fait partie de l’histoire. Un monument sera dévoilé à cet endroit en décembre 2017 pour commémorer l’événement. La coupe Stanley reviendra-t-elle enfin à l’endroit où son histoire a commencé, il y a 125 ans? On se croise les doigts.

L'homme à qui on doit la coupe Stanley Photo : Archives nationales du Canada

150 ans de la Confédération canadienne. Un anniversaire qui ne passe pas sous le radar cette année à Ottawa et à Gatineau, c’est le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Pouvez-vous imaginer l’équipe de la capitale nationale remporter la coupe Stanley au même moment où le pays fête son 150e anniversaire? Ce serait le moment parfait pour ramener la coupe au Canada après une absence de 24 ans. La dernière équipe canadienne à avoir remporté la Coupe Stanley fut le Canadien de Montréal en 1993.

Entouré par ses coéquipiers, Denis Savard lève la coupe Stanley, en 1993. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Une bonne étoile? Le dernier point n’est pas un chiffre ni une statistique, mais une aura qui tourne autour des Sénateurs d’Ottawa. L’équipe semble plus unie que jamais. Est-ce que l’année remplie d’émotions qu’a connue le gardien de but Craig Anderson a soudé l’équipe? Le grand retour de Clarke MacArthur au début du mois d’avril après une absence de près de 18 mois, en raison du syndrome post-commotion cérébrale, a sûrement inspiré les joueurs d’Ottawa. Mais chose certaine, peu importe ce qui arrive d’ici la fin des séries éliminatoires, l’année 2017 marquera l’histoire des Sénateurs d’Ottawa.