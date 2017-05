L’odorat humain n’a rien à envier à celui des autres mammifères

Un texte d'Alain Labelle



Il n’existe ainsi aucune preuve scientifique qui permette d’établir que l’odorat humain est inférieur à celui des autres animaux, une croyance basée sur la taille plutôt modeste du bulbe olfactif de l’Homo sapiens.

Tout ce temps, personne n'a réussi à remettre en cause cette affirmation, même les chercheurs qui gagnent leur vie en étudiant l'odorat.

Celui qui aurait véhiculé la théorie selon laquelle l’odorat humain n’était pas très développé est le Français Paul Broca, un chirurgien et anthropologue du 19e siècle.

Il écrivait, en 1879, que la faible proportion de la zone olfactive par rapport au reste du cerveau signifiait que les humains détenaient le libre arbitre et qu'ils n'avaient pas à dépendre de l'odorat pour survivre.

M. McGann affirme qu’il n'existe en fait aucune preuve que la taille du bulbe olfactif influence les capacités olfactives, et insiste sur le fait que l'odorat humain est tout aussi bon que celui des autres mammifères.

Or, selon lui, le bulbe olfactif humain, qui envoie des signaux à d'autres zones du cerveau pour identifier les odeurs, est assez gros et, surtout, contient un nombre semblable de neurones à celui des autres mammifères.

Ces neurones du récepteur olfactif du nez réagissent aux molécules composant l'odeur et renvoient cette information dans cette région du cerveau.

Nous pouvons [les humains] détecter et distinguer une gamme extraordinaire d'odeurs; nous sommes plus sensibles que les rongeurs et les chiens pour certaines odeurs.

John McGann