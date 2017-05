Raonic l'emporte contre Haas à Rome; Nadal passe après l'abandon d'Almagro

Le Canadien a mis un peu plus d'une heure à venir à bout du vétéran de 39 ans. Il a surtout exploité son puissant service pour avoir l'ascendant sur l'Allemand. Raonic n'a perdu que 13 points au service, en plus d'inscrire 10 as et de sauver les deux balles de bris offertes à son adversaire.

Au troisième tour, Raonic aura rendez-vous avec le Tchèque Tomas Berdych, tombeur de l'Argentin Carlos Berlocq 6-3, 6-4. L'Ontarien de 26 ans a gagné quatre de ses six derniers matchs contre le Tchèque, mais Berdych a enlevé les honneurs de leur seul duel précédent sur la terre battue, à Monte-Carlo, en 2015.

Raonic a porté sa fiche à 5-2 cette saison sur la terre battue. Il a notamment participé à sa première finale sur cette surface il y a deux semaines, à Istanbul, en Turquie.

Rafael Nadal en discussion avec un officiel pendant que les soigneurs s'occupent de Nicolas Almagro. Photo : Associated Press/Ettore Ferrari

Victoire par forfait pour Nadal

Par ailleurs, la séquence victorieuse de Rafael Nadal a atteint les 16 matchs parce que Nicolas Almagro a dû déclarer forfait en première manche de leur duel.

Nadal menait 3-0, 15-30 lorsqu'Almagro s'est penché pour saisir son genou gauche.

L'Espagnol s'est rendu de l'autre côté du filet pour demander quel était le problème et pour consoler son compatriote. Ce dernier a reçu la visite d'un médecin à sa chaise, mais il a rapidement abandonné ce match de deuxième tour.

Le Majorquin a remporté les tournois sur terre battue de Monte-Carlo, Barcelone et Madrid. Il vise un huitième titre au Foro Italico, dans sa préparation aux Internationaux de France.

Le prochain adversaire de Nadal sera l'Américain et 13e tête de série Jack Sock, qui a battu le Tchèque Jiri Vesely 6-4, 3-6 et 7-6 (7/1).

Autres résultats