Honoré par Québec, Gad Elmaleh s'offre un gag avec le PM

Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

« En 1988, quand j’ai immigré du Maroc au Québec, le Québec m’a ouvert les bras, et aujourd’hui, il me sert fort dans ses bras », a déclaré solennellement un Gad Elmaleh touché et ému à la suite de la remise de l’insigne.

J'ai fait beaucoup de premières fois au Québec; je ne vous raconterai pas toutes les premières fois. Gad Elmaleh, humoriste

Reconnu en France pour son aptitude à imiter l’accent québécois, celui qui est aussi comédien a tenu à rassurer ceux qu’il imite : « Ce n’est pas simplement une imitation ou un gadget. Ce n’est pas simplement un truc comique. C’est d’être connecté à un peuple, à sa vie, à sa psychologie, à sa manière de voir le monde. »

En référence au personnage de « Gaétan » incarné par Gad Elmaleh pour imiter cet accent, le premier ministre a dit à la blague qu’il comptait aussi un Gaétan dans son équipe – Gaétan Barrette, le ministre de la Santé –, ce qui a provoqué le rire des personnes réunies dans la salle. « Vous pourrez échanger après cette cérémonie », a-t-il ajouté.

« Le Québec vous remercie de le faire tant rire, non sans le faire réfléchir un peu », a ajouté Philippe Couillard avant de lui remettre l’insigne de chevalier de l’Ordre national.

Un Facebook Live qui fait réagir

Après la cérémonie, Philippe Couillard a fait un Facebook Live impromptu avec l’humoriste. En une heure, la vidéo a été vue par plus de 150 000 personnes et a entraîné des centaines de réactions, de commentaires et de partages.

Au cabinet du premier ministre, on nous assure que la scène était improvisée… ou presque.

C'est à Montréal, en 1994, que Gad Elmaleh s'est produit pour la toute première fois sur scène. C’était au cabaret Juste pour Rire, boulevard Saint-Laurent.