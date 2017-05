Le Canada s’impose contre la Finlande au Championnat du monde

Nommé joueur du match du côté canadien, Marner a été la source de la domination canadienne au premier engagement. L’Ontarien, en pleine possession de ses moyens, a inscrit deux buts et préparé celui de Colton Parayko.

Indisciplinés, les Finlandais ont encaissé deux fois alors qu’ils jouaient à court d’un homme. Seul Jani Lajunen a pu offrir un moment de réjouissance aux partisans scandinaves au cours de l’engagement, quelques secondes après le premier filet de Marner.

Malmenée 15-6 au chapitre des tirs au but pendant les 20 premières minutes, la Finlande a davantage fait jeu égal avec son adversaire dans les 40 dernières (14 tirs finlandais contre 13 canadiens). Brayden Point et Atte Ohtamaa ont touché la cible pour porter la marque à 4-2, avant qu’un joli cinquième but canadien signé Matt Duchene redonne trois longueurs d’avance aux siens.

Le Canada conclut son tour préliminaire avec une fiche de six victoires et une défaite en prolongation pour 19 points. Nathan MacKinnon, complice d’un but contre la Finlande, termine au troisième rang des pointeurs derrière les Russes Artemi Panarin et Vadim Shipachyov.

Le Canada affrontera l’Allemagne

Pendant ce temps, à Cologne, l’Allemagne a pris rendez-vous avec le Canada en quarts de finale en défaisant la Lettonie de Bob Hartley en tirs de barrage, 4-3.

Seul Frederik Tiffels a fait bouger les cordages au cours de la séance de bris d’égalité. Le public allemand, qui a généreusement sifflé tous les tireurs lettons, avait eu chaud en fin de troisième période, alors qu’Andris Dzerins a donné une avance de 3-2 à la Lettonie avec quatre petites minutes à jouer.

Les Allemands ont toutefois profité d’une punition à Arturs Kulda pour retirer leur gardien et créer l’égalité par l’intermédiaire de Felix Schutz avec une supériorité de deux hommes.

David Wodls et Dennis Seidenberg ont aussi marqué pour les locaux, tandis que la riposte lettone est venue de Dzerins, Gunars Skvorcovs et Janis Sprukts.

Les Allemands accueilleront les Canadiens jeudi, toujours à Cologne.