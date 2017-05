Pas d'erreur cette fois, Jimmy Kimmel sera de retour aux Oscars

Les 89es Oscars avaient attiré 32,9 millions de téléspectateurs, la plus faible audience en neuf ans. Cette cérémonie sera à jamais associée à l'incroyable quiproquo survenu en fin de gala. S'étant vu remettre la mauvaise enveloppe, Warren Beatty et Faye Dunaway ont d'abord annoncé le mauvais gagnant, La La Land, avant de finalement remettre le prix du meilleur film à Moonlight.

Les 90es Oscars, qui marqueront également le retour des producteurs Michael De Luca et Jennifer Todd, se tiendront le 4 mars à Los Angeles et seront diffusés à l'antenne d'ABC.

Kimmel n'a pas manqué de rire à nouveau de l'incident mardi lorsqu'il a annoncé son retour, publiant sur Twitter le message suivant : « Merci à l'Académie de me proposer d'animer les Oscars encore une fois (en espérant que j'ai ouvert la bonne enveloppe). »

