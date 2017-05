Alonso a tourné en peloton pendant une trentaine de tours, et a plusieurs fois pris le commandement du groupe à la vitesse de 215 mph, soit 344 km/h.

Sur une piste chauffée à plus de 53 degrés celsius, il a donc pu sentir sa McLaren/Honda no 29 (orange) en situation de course, soit dans les turbulences provoquées par les autres voitures.

Il commence à se sentir à l'aise dans la McLaren, au point de s'offrir de beaux moments, comme ce double dépassement...

Le double champion du monde de F1 a aussi fait des répétitions d'arrêts aux puits.

« Une très bonne journée pour nous, a réagi Alonso. Bien remplie, avec plus de 170 tours. J'ai encore appris beaucoup, et enfin, j'ai pu rouler en peloton, dans la circulation.

« Comme l'équipe Andretti compte six voitures, tous mes coéquipiers m'ont aidé à apprendre comment ça marche, a-t-il expliqué, et je voyais qu'ils faisaient attention à moi en piste. »

« Je vais intégrer tout ça cette nuit, et je piloterai encore mieux demain », a-t-il conclu.

Rappelons que l'orange est la couleur d'origine des voitures du fondateur de l'équipe McLaren, le Néo-zélandais Bruce McLaren.

Au moment d'écrire ces lignes, Alonso était à la porte du top 15, en 16e place, sur les 30 pilotes en piste en ce mardi. Rappelons qu'à Indianapolis, les pilotes se qualifient à la vitesse atteinte, et non au chrono.

Au terme de ses 76 tours, Alonso a fait son meilleur tour (23e) à la vitesse de 221,029 mph, soit 353,646 km/h.