Les concerts extérieurs à voir cette année aux FrancoFolies de Montréal

Comme d’habitude, l’événement comprend plus de 150 concerts. Notons le spectacle qui célébrera le 375e anniversaire de Montréal le 18 juin, Vive Montréal aux Francos, d'une durée de neuf heures, avec en vedette Les Cowboys Fringants, IAM, Louve, Tiken Jah Fakoly, Philippe Brach et K.O.K.A., et les concerts gratuits présentés chaque soir :

8 juin – Les Trois Accords, Dumas, Pierre Kwenders, Lydia Képinski

9 juin – Paul Piché

10 juin – 2Frères

11 juin – Desjardins, on l’aime-tu! avec Safia Nolin, Philippe B, Fred Fortin et d’autres artistes

12 juin – Yann Perreau

13 juin – Bernard Adamus

14 juin – La soirée Acadie rock avec Radio Radio, Lisa LeBlanc et d’autres

15 juin – Tryo

16 juin – Karim Ouellet

17 juin – Koriass

Les retours

Deux groupes hip-hop seront de retour lors des FrancoFolies. Vingt ans après les succès La force de comprendre et Soul pleureur, Dubmatique se réincarnera le 17 juin.

Dubmatique Photo : Dubmatique

Et le groupe Omnikrom remettra de l'avant son hip-hop électronique parfois grivois.

Les valeurs sûres

La populaire Valérie Carpentier (un disque d’or pour L’Été des orages) revient au festival le 9 juin, forte de son deuxième album Pour Rosie.

Pour l'amateur en manque de forts décibels, allez au concert des Dales Hawerchuk le même soir. Le petit dernier, Désavantage numérique, a vu le jour l’automne dernier.

Toujours le 9 juin, le rappeur Lary Kidd, ex-Loud Lary Ajust, présentera son premier album solo, Sur contrôle, aux FrancoFolies. Le 12 juin, la vedette française Vianney tentera de conquérir le cœur des Montréalais et des touristes sur place.

Le 14 juin, Les Hay Babies interpréteront leurs chansons folk rock acadiennes au public.

Laurence Nerbonne Photo : Radio-Canada/Alexandre Leclerc

Laurence Nerbonne et ses amis Rymz, Lary Kidd, Shash’U, Yann Perreau et Jason Bajada envahiront le Quartier des spectacles le 15 juin.

Le groupe de rock garage psychédélique Chocolat sera au FrancoFolies le 16 juin, et Alaclair Ensemble avec son hip-hop le lendemain.

À découvrir si ce n'est déjà fait

Paul Kunigis et ses sonorités tziganes, klezmer et blues rock (11 juin), Laurence Castera (13 juin), Alpha Yaya Diallo (14 juin) et Sébastien Lacombe seront au festival.

Il faut aussi surveiller les prestations de Shauit, de Lubik (11 juin), d’Antoine Corrideau, de Guillaume Arsenault et de Samuele (16 juin).

Les FrancoFolies de Montréal auront lieu du 8 au 18 juin.