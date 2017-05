Rémunération des patrons : les administrateurs font-ils leur travail?

À la lumière des contestations provoquées par l’annonce du plan de rémunération des hauts dirigeants de Bombardier, on peut se demander si le conseil d’administration de cette entreprise, comme plusieurs autres conseils d’ailleurs, ne vit pas aussi dans une dimension « insulaire, très fermée », pour reprendre les mots de Sheila Fraser.

Faut-il le rappeler, les membres du conseil d’administration de Bombardier ont accepté, sans broncher, le plan préparé par quatre d'entre eux, formant le comité de rémunération, avant que ne soient annoncées de légères modifications avant l'assemblée annuelle du 11 mai.

On peut se poser des questions, à la lumière de ces événements, sur le pouvoir et les responsabilités des administrateurs de sociétés, notamment ceux et celles qui siègent à des conseils d’administration d’entreprises familiales. Au conseil d'administration de Bombardier, 5 des 15 administrateurs sont des membres de la famille Beaudoin-Bombardier. Les autres membres se sentent-ils complètement indépendants dans leur processus de décision? Ont-ils intérêt à s’opposer à un membre de la famille qui est l’actionnaire de contrôle?

Cette question est ancrée dans la réalité, surtout dans une société où un petit groupe de gens se retrouvent et se rencontrent à la table de plusieurs conseils. Il n’est pas rare de voir des gens réputés dans les milieux d’affaires du Québec siéger à trois, quatre ou cinq conseils d'administration. C'est un petit monde...

Se ranger du côté de la famille

L’homme d’affaires montréalais Charles Bronfman écrit dans son autobiographie, qui doit être publiée bientôt, que « c’est d’une manière quasi aveugle que les membres du conseil d’une compagnie dirigée par une famille ont tendance à se ranger du côté de la famille. » Il en sait quelque chose, lui, fils de Sam Bronfman, qui a créé Seagram, frère d’Edgar, qui a dirigé l'entreprise, et oncle d’Edgar fils, qui a démantelé la société familiale.

Rita Dionne-Marsolais, ex-ministre au Québec et administratrice de sociétés depuis 35 ans, qui a siégé notamment au conseil de la Caisse de dépôt, nous disait à RDI économie jeudi dernier combien le travail des administrateurs dans une entreprise familiale est difficile. L’objectif dans la gouvernance d’une entreprise, « c’est de maintenir la viabilité de l’entreprise », a-t-elle expliqué. Mais, dans le cas qui nous occupe ces jours-ci, « on a l’impression que [les membres de la famille Bombardier [...] pensent qu’ils sont les seuls joueurs dans cette survie ou dans le développement du groupe Bombardier. Ce n’est pas le cas. »

« C’est une chose que d’administrer une entreprise. Ça en est une autre que de respecter les actionnaires, a-t-elle dit à RDI économie. L’impression que ça donne, c’est que l’intérêt des actionnaires ne compte que pour les actionnaires de la famille Bombardier ».

Encadrer la rémunération

Le président du conseil de l’Institut sur la gouvernance, Yvan Allaire, a publié plusieurs études sur le rôle des administrateurs et leurs pouvoirs. Dans un document préparé en 2012, nommé Payer pour la valeur ajoutée : trancher le nœud gordien de la rémunération des dirigeants, il propose d’encadrer la rémunération des dirigeants afin de réduire les extravagances chez les patrons et les ambiguïtés pour les administrateurs.

Il écrit notamment que « les conseils d’administration doivent demeurer entièrement imputables et responsables de l’établissement du système de rémunération des dirigeants. Les conseils d’administration doivent être assez crédibles, et avoir assez de courage pour fonder la rémunération sur la base de facteurs qualitatifs aussi bien que quantitatifs qu’ils considèrent de première importance pour le bien-être à long terme de la société. »

Pour y arriver, il faut mettre fin aux « options d’achat d’actions » dans la rémunération des patrons. De plus, selon Yvan Allaire, « les conseils d’administration devraient établir un rapport juste et productif entre la rémunération totale du chef de la direction et le revenu médian des salariés de l’entreprise. »

N'est-il pas temps d'agir? Ou le dossier est-il clos?