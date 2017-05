Le chorégraphe Thierry Thieû Niang interrompt sa tournée au pays pour des raisons de santé

La tournée Danser le printemps, qui a été lancée à Montréal au début du mois de mai, devait se déplacer jusqu'au 18 juin à Saint-Jean-Port-Joli, à Paspébiac, à Pikogan, à Kitcisakik, à Rouyn-Noranda et à Ottawa.

D'origine vietnamienne, le metteur en scène français avait réuni en 2011 une vingtaine de personnes retraitées de la région de Marseille et âgées de 60 à 90 ans pour interpréter, à leur manière, Le sacre du printemps, de Stravinsky (chorégraphie de Vaslav Nijinski) au Festival d'Avignon. Le spectacle avait connu un important succès et avait ensuite fait le tour du pays.

Thierry Thieû Niang a répété l'expérience à Montréal, créant cette fois de courts spectacles avec des danseurs amateurs dans plusieurs régions du Québec.

Le spectacle « Danser le printemps » en répétition à Montréal Photo : Radio-Canada

À la différence du spectacle français, des adolescents et de jeunes adultes de 12 à 20 ans avaient rejoint sur scène les personnes de 60 ans et plus pour cette tournée.

À chaque arrêt, le chorégraphe et les danseurs devaient répéter pendant quelques jours le spectacle, d'une durée variant entre 10 et 15 minutes, avant de le présenter devant un public.