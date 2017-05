L’île de l’Aga Khan, propriété d'entreprises liées à des paradis fiscaux

Cette île paradisiaque située dans l’archipel des Exumas, aux Bahamas, est réputée être la retraite tropicale de l’Aga Khan, chef spirituel d’environ 20 millions de musulmans ismaéliens, ami de longue date de la famille Trudeau, mais également connu comme étant l’un des hommes les plus riches du monde.

Selon l’enquête menée par CBC, c'est l’entreprise Island of Discovery Ltd, enregistrée aux Bahamas, qui est propriétaire de l’île Bell.

Island of Discovery Ltd est quant à elle liée à deux sociétés basées aux îles Vierges, Triangle Administration ltd et Circle Corporate Services, nommées dans les Panama Papers, qui agissent comme administrateurs.

Quant au Crédit Suisse Trust, réputé pour garder les secrets de ses clients très secrets, il agirait comme intermédiaire pour le compte de la société Island of Discovery.

Un fait intéressant, les noms de tous les administrateurs de Triangle Administration ltd correspondent aux noms d’employés du Crédit Suisse.

Une pratique légale, en théorie

Cette apparente complexité soulève des questions auxquelles les fonctionnaires liés à l’Aga Khan ont poliment refusé de répondre.

« Notre politique n’est pas de commenter les questions relatives aux affaires privées de Son Altesse », a répondu à CBC Semin Abdulla, responsable des communications du réseau de développement Aga Khan.

L'île de Bell, dans les Bahamas Photo : Radio-Canada/CBC

Bien que la création de sociétés extraterritoriales et l’utilisation de réseaux d’entreprises - nommées à titre d’administrateurs - soient légales et légitimes dans certaines situations financières, les experts consultés par CBC soulignent que ce type de structures est souvent utilisé pour cacher des actifs ou échapper à l’impôt.

Lors de la publication des Panama Papers, le PDG de Credit Suisse, Tidjane Thiam, avait déclaré que sa banque utilise en effet des structures financières extraterritoriales (offshore) pour ses clients riches, mais ne tolère en aucun cas l’évasion fiscale.

Justin Trudeau ignorait ce montage financier, selon son bureau

Questionné par CBC sur ce montage de sociétés entourant l’île Bell, le bureau du premier ministre a expliqué que Justin Trudeau ignorait ces faits lorsqu’il a pris des vacances sur l’île de l’Aga Khan.

« Le premier ministre n’était pas au courant de cette structure corporative », a précisé la directrice des communications, Kate Purchase, qui a ajouté que ces informations n’ont aucun impact sur les relations du gouvernement avec la Fondation Aga Khan Canada.

L’Aga Khan est à Ottawa cette semaine pour l’ouverture du Centre mondial du pluralisme, un groupe de réflexion financé par l’Aga Khan, dans un immeuble patrimonial d’Ottawa, projet dans lequel le gouvernement Harper a investi 30 millions de dollars.

Rappelons par ailleurs que le voyage en famille de Justin Trudeau au refuge tropical de l’Aga Khan fait toujours l’objet d’une enquête de la commissaire à l’éthique, Mary Dawson.

Cette dernière estime par ailleurs que l’existence de possibles sociétés-écrans en ce qui a trait à la propriété de l’île Bell ne devrait pas affecter son enquête.