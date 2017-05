Rona Ambrose quitte la politique

Mme Ambrose a prononcé, ce matin à l'hôtel Fairmont Château Laurier, à Ottawa, son dernier discours public à titre de chef intérimaire.

Mme Ambrose s’est dite fière du travail accompli au cours des derniers mois passés à la tête du parti, un parti qu’elle quitte en bonne santé, tant organisationnelle que financière.

Je n’avais jamais vu notre équipe conservatrice plus unie, plus énergique et plus déterminée.

Rona Ambrose