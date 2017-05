Le foie grossit de moitié au cours de la journée

Un texte d'Alain Labelle

La chercheuse Flore Sinturel et ses collègues de l'Université de Genève (UNIGE) ont découvert comment cet organe s'adapte aux cycles d'alimentation et de jeûne et à l'alternance du jour et de la nuit sur 24 heures.

Chez les mammifères, le foie joue un rôle essentiel dans le métabolisme et l'élimination des toxines. Il atteint son efficacité maximale lorsqu'ils se nourrissent et qu'ils sont actifs.

Suivre le rythme biologique

Ces travaux publiés dans la revue Cell décrivent les mécanismes cellulaires de cette fluctuation, qui disparaît lorsque le rythme biologique normal est inversé.

Le dérèglement de notre horloge circadienne dans le cadre professionnel ou privé a donc probablement des répercussions importantes sur nos fonctions hépatiques. Équipe de recherche

Les mammifères se sont adaptés aux cadences diurnes et nocturnes grâce à une horloge centrale située dans le cerveau. Cette dernière, remise quotidiennement à l'heure par la lumière, synchronise les horloges subalternes présentes dans la plupart de nos cellules.

Plus de 350 gènes interviennent dans le foie sur un rythme biologique de 24 heures.

Plusieurs d’entre eux sont aussi influencés par le rythme des prises de nourriture et des activités physiques. Les chercheurs veulent comprendre comment le foie s'adapte à ces fluctuations.

Chez la souris, la taille des cellules hépatocytes atteint son maximum à la fin de la nuit (droite) et son minimum à la fin de la journée (gauche). Photo : Ueli Schibler, UNIGE

Unique au foie

Les souris cherchent de la nourriture et se repaissent la nuit, tandis que la journée est consacrée au repos.

Chez les rongeurs ayant un rythme circadien habituel, nous avons observé que le foie s'agrandit progressivement durant la phase active pour atteindre un pic de plus de 40 % en fin de nuit, et qu'il revient à sa taille initiale pendant la journée. Flore Sinturel

Les mécanismes cellulaires de cette adaptation ont été mis au jour en collaboration avec des scientifiques du Nestlé Institute of Health Sciences (NIHS) et de l'Université de Lausanne (UNIL).

Les chercheurs ont montré que la taille des cellules du foie et leur contenu en protéines fluctuent de façon régulière selon un rythme journalier.

Le nombre de ribosomes, les organites chargés de produire les protéines nécessaires aux différentes fonctions du foie, oscille de concert avec la taille de la cellule.

Cette dernière adapte la fabrication et l'assemblage de nouveaux ribosomes afin d'assurer un pic de production de protéines durant la nuit. Les composants de ribosomes fabriqués en excès sont ensuite identifiés, marqués, puis dégradés pendant la phase de repos. Flore Sinturel

Double influence

L'amplitude des variations observées par les biologistes dépend des cycles d'alimentation et de jeûne, ainsi que des phases diurnes et nocturnes.

Les auteurs de ces travaux ont observé que les fluctuations disparaissent lorsque les phases d'alimentation de la souris ne correspondent plus à l'horloge biologique mise en place au cours de l'évolution.

La taille du foie et des hépatocytes ainsi que leur contenu en ribosomes et protéines demeurent pratiquement stables lorsque les souris sont nourries la journée, alors qu'elles ingèrent des quantités similaires à celles de l'autre groupe de rongeurs alimenté la nuit, selon leur rythme naturel. Frédéric Gachon, Université de Lausanne

Chez l’humain

Bon nombre d'êtres humains ne vivent plus au rythme de leur horloge circadienne, en raison du travail de nuit, des horaires alternés ou des voyages internationaux fréquents.

Une autre étude (Leung et coll. Journal of Hepatology, 1986) a montré des différences de volume du foie humain, mesuré sur six heures à l'aide d'ultrasons. Elle laisse à penser que la taille de cet organe fluctue aussi chez l'humain.

Ainsi, si des mécanismes similaires à ceux découverts chez la souris existent chez l'humain, ce qui est probablement le cas, le dérèglement de nos rythmes biologiques exercerait une influence considérable sur les fonctions hépatiques.