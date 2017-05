Inondations : 3 astuces pour maximiser la survie de votre téléphone

Une collaboration des Malins

1) Comment préparer un kit d’urgence pour nos téléphones?





Patrick Pilon : « Tout d’abord un bloc pile, que vous pouvez trouver pour 10, 15 ou 20 $. Lorsque vous achetez un bloc pile, observez son nombre de mAh*. Une batterie de 20 000 mAh par exemple peut recharger votre iPhone plus de quatre fois.

Vous pouvez aussi acheter un bloc pile plus puissant autour de 100 $; certains permettent même de survolter votre batterie de voiture. Assurez-vous ensuite d’avoir le bon fil et testez-le! Vous pouvez laisser ce kit dans votre voiture ou dans le garde-robe d’entrée de votre maison. »

2) Quoi faire quand son téléphone est tombé à l’eau?





P.P. : « On le sort de l’eau immédiatement, parce que plus la période de submersion est longue, plus l’eau risque d'endommager l’appareil.

Posez-le ensuite sur un linge sec et surtout n’appuyez sur aucun bouton. Retirez tous les périphériques et boîtiers qui peuvent être enlevés, y compris la batterie quand cela est possible.

Pour le sécher, utilisez un aspirateur au lieu d’un séchoir afin d’éviter de pousser les fluides profondément dans les petits espaces. Il faut faire attention aussi à ne pas tenir l'aspirateur trop près du téléphone, car le vide peut créer de l'électricité statique, ce qui est encore plus dommageable pour le téléphone. »

3) Le sac de riz, est-ce que ça marche vraiment?





P.P. : « Le riz, ce n’est pas simplement qu’un truc de grand-mère techno : ça marche vraiment! Au cours de ma vie de « technophage », j’ai sauvé plusieurs appareils de cette façon. Certains suggèrent de tourner le téléphone quelques fois¸dans le sac, puis d’attendre 24 heures minimum avant de le brancher pour le recharger et le réutiliser.

À la place du riz, vous pouvez aussi garder les sachets de gel de silice** : on en retrouve dans les chaussures neuves, les paquets de nouilles, et plein d’autres produits de consommation courante et c’est encore plus efficace que le riz.

À noter que si votre téléphone ne fonctionne plus, n’essayez pas de cacher le fait qu’il a été mouillé au magasin parce qu’il y a des dispositifs internes qui vont vous trahir. En général, ce sont des indicateurs blanc ou gris, qui une fois entrés en contact avec de l’eau deviennent rouges. »

*mAh : il s’agit d’une unité de mesure qui permet de déterminer la quantité d’électricité, exprimée en milliampère, qu’une batterie est capable de délivrer pendant une heure.