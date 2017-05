Qu’est-ce qu’il y a au bout du tunnel lumineux?

Un texte d'Alain Labelle

L'étudiant au doctorat en sociologie Jacques Morin et auteur de L'expérience de mort imminente (EMI) et la survie de l'âme : un conflit entre scientifiques participait au 85e congrès de l'Afcas pour présenter le fruit de ses recherches au colloque « Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine ».

La question de la survie de la conscience après la mort hante l’humanité depuis la nuit des temps. Les premières références au phénomène dans la littérature datent de 1895, lorsque le psychologue Victor Egger écrit Le moi des mourants. Ce n’est toutefois qu’en 1975 que le psychiatre américain Raymond Moody le popularise en décrivant les premières expériences de mort imminente (near-death experiences) répertoriées dans son livre La Vie après la vie.

Le saviez-vous? Les termes « expérience de mort-retour » (EMR), « expérience de mort approchée » (EMA), « expérience aux frontières de la mort » (EFM) et « expérience de mort imminente » (EMI) sont également utilisés pour décrire le phénomène.

Une réalité universelle

De nombreuses personnes affirment avoir vécu une EMI. Les phases événementielles rapportées par ceux qui ont vécu cette expérience se ressemblent peu importe leur pays, leur culture, leur âge, leur sexe, leur niveau d’éducation, leur statut social, leur langue et leur croyance ou non en la survie de l’âme.

L’EMI renvoie aux personnes qui, après avoir été déclarées cliniquement mortes, rapportent avoir vécu une expérience de désincarnation de la conscience et une expérience transcendantale significative dans laquelle elles :

ont vu leur corps;

étaient entourées d’une grande lumière;

ont vu un tunnel;

avaient l’impression d'un amour infini.

Jacques Morin présente son livre « L'expérience de mort imminente (EMI) et la survie de l'âme : un conflit entre scientifiques ». Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Au cours des dernières décennies, la discipline de la neuroscience a entrepris de résoudre cette anomalie à partir de son savoir scientifique.

Le chercheur Morin décrit dans ses travaux la lutte dans le domaine des neurosciences entre deux grandes conceptions du monde, c’est-à-dire le matérialisme dominant et le dualisme émergent.

L’auteur présente les différentes recherches qui ont été réalisées par les deux camps sur les états de conscience modifiés et sur les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, et il les a soumises à une analyse sociologique.

Ces recherches sont instrumentalisées par les deux camps dans le but de valider et d'asseoir leur position paradigmatique respective. Jacques Morin

Selon M. Morin, les neuroscientifiques dualistes possèdent des croyances d'ordre mystique, religieux ou spirituel qui orientent leur position. Ils s'appuient sur les découvertes de la physique quantique qui formulent des théories telles que les multivers (univers infinis), l'existence de mondes parallèles dans d'autres dimensions, l'intrication des particules et la non-localité des particules.

Les matérialistes postulent que la nature et la réalité dans leur globalité, y compris la pensée et la conscience humaine, relèvent de la matière.

Le sociologue explique que les matérialistes luttent pour conserver leur position de domination dans ce champ scientifique, tandis que les dualistes cherchent à les supplanter et à imposer un nouveau paradigme qui révolutionnerait, rien de moins, la science moderne ainsi que la conceptualisation de la nature et de la conscience humaine. En effet, confirmer la survie de l'âme viendrait certainement chambouler la condition humaine. Elle reste cependant encore à être démontrée.