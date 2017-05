Lire de la poésie : par où commencer?

Conseil no 1 : Demandez conseil.

Allez dans une librairie indépendante et n’ayez pas peur de demander des conseils aux libraires. Dites-leur vos goûts en matière de roman, de musique, de cinéma, même! Il existe nécessairement un recueil pour vous, quelque part. Et suite à ce baptême, jetez un œil à la programmation de l’Off-Festival de poésie de Trois-Rivières ou du Festival Dans ta tête et venez assister à une soirée de lectures! Erika Soucy

Conseil no 2 : Laissez tomber vos barrières.

Il faut laisser tomber nos barrières, ne pas toujours chercher le sens et comprendre du premier coup et plutôt se laisser traverser par les images. Cela ne s’acquiert que par la répétition de l’exercice et la tombée des frontières de la rationalité. Marie-Andrée Gill

Conseil no 3 : Lisez à deux.

Toujours en chuchotant, pour trouver le respir de l’auteur. Être à deux, c’est chouette, ça devient une expérience où on découvre en lisant à l’autre. Sonia Cotten

Conseil no 4 : Commencez en terrain connu.

Je pense qu’il faut commencer par une poésie qui réussit à faire écho en nous, pour donner l’impression qu’on comprend quelque chose… et que peu à peu, on accepte de moins comprendre, pour mieux la percevoir. Catherine D’Anjou

Conseil no 5 : Rencontrez des poètes.

Si vous aimez les émotions fortes, il faut continuer de se rencontrer dans les cafés littéraires, les marchés de poésie, les nuits de poésie, les cabarets littéraires et les marathons de lectures. Thélyson Orélien

Conseil no 6 : Oubliez les étiquettes.

Ouvrez des livres, quels qu’ils soient. Prenez le risque de goûter à des saveurs nouvelles. Respectez votre goût, mais en l’éduquant, l’élevant. Le sentiment poétique ne se résume pas à un genre littéraire : c’est un état d’âme qui vit bien au-delà des livres. Et que tout le monde porte en soi, à des moments clés de sa vie. Et ce n’est pas l’étiquette "poésie" sur un livre qui est garante de cette expérience. Charles Sagalane

Conseil no 7 : Arrêtez de vous dire que vous ne comprenez pas.

Réalisez que la poésie, vous la consommez tous les jours. Dans la musique, oui, mais même dans certains slogans réussis et dans des romans et autres œuvres littéraires qui portent pourtant d’autres noms. Ensuite, le néophyte doit comprendre que ce n’est pas grave s’il ne "comprend" pas. La poésie est là comme une image, souvent : on la prend et on y met les sentiments qu’on en dégage. Pas besoin d’avoir une thèse en lai du moyen âge pour "comprendre" un poème : ce que vous lisez, ce que vous "comprenez" du poème, c’est ce qui est important. Mettez-y de vos sentiments et arrêtez de vous dire que vous ne "comprenez" pas. Un poème ne doit pas être "compris", il doit être ressenti. Si vous lisez quelque chose dont vous ne saisissez pas la trame narrative, mais que vous vous dites "oh, j’ai une émotion", vous avez réussi à bien lire un poème. Éric LeBlanc

Conseil no 8 : Persévérez.

Les gens qui n'aiment pas la poésie n'ont pas encore trouvé leurs poètes. Il faut essayer encore... Nicolas Lemieux

Vous aussi, vous écrivez de la poésie? Envoyez-nous vos poèmes d'ici le 31 mai!

À gagner : Une bourse de 6000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada

La publication de vos poèmes sur Radio-Canada.ca et dans le magazine enRoute d'Air Canada

Une résidence d'écriture au Centre des arts et de la créativité de Banff, en Alberta

Originaire de la Côte-Nord, Erika Soucy est l'auteure de Cochonner le plancher quand la terre est rouge et de L'épiphanie dans le front, deux recueils publiés aux Éditions Trois-Pistoles. En 2007, elle a fondé l'Off-Festival de poésie de Trois-Rivières, dont elle est toujours la codirectrice artistique. Son premier roman, Les murailles (VLB éditeur), est paru en février 2016. La même année, elle a été lectrice pour le Prix de poésie Radio-Canada.

Marie-Andrée Gill a publié deux recueils de poésie aux éditions La Peuplade : Béante et Frayer. Elle écrit également pour plusieurs revues littéraires et fait voyager ses mots un peu partout dans le monde. Son écriture se promène entre kitsch et existentiel, alliant les identités québécoises et innues. La poésie est sa façon de carburer. En 2016, elle a été lectrice pour le Prix de poésie Radio-Canada.

Née en 1989, Catherine D'Anjou a grandi dans la région de Québec et est actuellement inscrite à la maîtrise en études littéraires à l'Université Laval. Son premier roman, Le plan, est paru aux éditions La Mèche à l'automne 2015. En 2016, elle a été finaliste du Prix de poésie Radio-Canada pour Dans le corridor, première porte à droite.

Né aux Gonaïves, en Haïti, Thélyson Orélien vit au Québec. Poète et chroniqueur, il dirige le magazine Archipel Média. Certains de ses textes sont parus dans des revues et ouvrages collectifs, dont la Nouvelle anthologie de la jeune poésie d'aujourd'hui de la Maison de la poésie de Paris. En 2016, il a été lecteur pour le Prix de poésie Radio-Canada.

Sonia Cotten a publié quatre recueils aux éditions Poètes de brousse. Après une incursion en poésie jeunesse, elle a remporté en mars 2015 le premier prix du concours international de poésie Geneviève-Amyot, remis par le Printemps des poètes de Québec. En 2016, elle a été lectrice pour le Prix de poésie Radio-Canada.

Charles Sagalane est né et vit à Saint-Gédéon-de-Grandmont, au Lac-Saint-Jean. Il aime que les livres soient le point de départ et le point d’arrivée d’aventures humaines, souvent « indisciplinaires ». Son cinquième recueil de poésie, 73armoire aux costumes (La Peuplade), a été nourri par des animations littéraires, des résidences et des performances. En 2016, il a remporté le Prix de poésie Radio-Canada pour Abrégés et mélanges.

Éric LeBlanc est originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Étudiant à la maîtrise en études littéraires à l'Université Laval, il a été chargé de projets pour le Bureau des affaires poétiques et Jeune programmateur 2015-2016 pour la Maison de la littérature. Il a cofondé Les JP : escouade créative, qui célèbre la littérature hors des livres. Il a été finaliste du Prix de poésie Radio-Canada 2016 pour sa suite poétique De ces hommes.

Nicolas Lemieux est originaire de Chicoutimi et vit « temporairement » à Montréal depuis 13 ans, où il s'occupe de chansons et de poésie. En 2016, il a été finaliste du Prix de poésie Radio-Canada.