24 heures de science : des activités pour tous les goûts

Voilà ce que vous pourriez faire ou apprendre lors des « 24 heures de science » qui commencent jeudi soir et se déroulent jusqu'à samedi après-midi. Plus de 400 activités se déroulent dans tout le Québec – expériences, ateliers, excursions, visites de laboratoires – la plupart gratuites, et s’adressant aux petits comme aux grands.

Beaucoup sont offertes dans des lieux où s'exercent des activités scientifiques et permettent de démystifier la science auprès du public, notamment les jeunes.

Observation de chauves-souris ou expériences chimiques hautes en couleur – les activités permettent d’avoir un contact direct avec des chercheurs et chercheuses et les objets et phénomènes qui les passionnent, explique Jacques Kirouac, directeur général de l’organisme Science pour tous et organisateur des « 24 heures de science ».

Les [scientifiques qui prennent part aux 24 h] font des sciences avec de l’émotion. C’est un peu comme des artistes. Plus les gens vont en voir, plus ils vont vouloir en faire. Plus ils vont chercher des choses, plus ils vont se poser des questions. Ça en fait de meilleurs citoyens, des gens qui sont impliqués. Jacques Kirouac

Le thème de cette année est « science et fiction », puisque la science, dans ses développements, rejoint de plus en plus l’imaginaire, soulignent les organisateurs de l’événement.

En cette ère où la pseudoscience obtient parfois autant de visibilité que la science et où les « fausses nouvelles » circulent abondamment, une bonne dose de culture scientifique peut inoculer contre des informations d’origine douteuse, selon les responsables.

« La culture scientifique est de plus en plus importante, pour avoir l’heure juste. Aujourd’hui, ça va tellement vite, les avancées technologiques s’accélèrent », dit Jacques Kirouac.

Selon lui, il faut dès le primaire rendre la science accessible et intéressante aux enfants, parce qu’elle n’est pas incluse de façon formelle dans le programme scolaire.

« Au primaire, la science est dans les convergences, mais il n’y a rien dans le programme concernant les sciences et technologies. [Le ministère veut] que les professeurs en parlent dans leurs cours. Sauf que, souvent, les professeurs ne sont pas à l’aise avec la science. S’ils n’ont pas de ressource pour les aider, ils ne doivent pas en faire gros. » L’accompagnement ou la sensibilisation à la science doit se poursuivre au secondaire, insiste-t-il.

Certains segments de la population, pour différentes raisons – milieu défavorisé, situation géographique défavorable –, sont moins exposés aux sciences ou à la culture scientifique. L’évènement permet de rendre le tout accessible, notamment par des excursions en nature, que ce soit pour palper l’écorce d’un arbre tout en apprenant sur sa respiration et la circulation de la sève, ou encore en écoutant et observant un cardinal accompagné d’un ornithologue passionné, cite en exemple M. Kirouac.

« C’est ça l’intérêt, inciter les gens à aller voir ces choses-là, et de s’émerveiller. » Et aussi de fournir des modèles.

Quelques idées d'activités parmi les 420 proposées :