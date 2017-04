Des primes pour des cadres ayant travaillé sur Phénix

Entre avril 2015 et mars 2016, 340 cadres de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) se sont partagé près de 5 millions de dollars de primes de rendement. Ils ont reçu chacun en moyenne 14 000 $ en prime.

Certains d’entre eux – la sous-ministre de SPAC, Marie Lemay, n’a pas pu dire combien - ont travaillé de près ou de loin sur le système de paye Phénix, qui a connu d’importants ratés.

Lors d’une mise à jour des problèmes liés à Phénix dans le cadre des déclarations d’impôts, mercredi, Mme Lemay a tenu à souligner que ces montants n’étaient pas des bonis, mais bien des primes faisant partie de la rémunération de certains employés.

Selon le site web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, une prime de rendement « peut être accordée à l'employé dont le rendement est coté entièrement satisfaisant, supérieur ou exceptionnel, dont le traitement est déjà au taux normal ou vient d'atteindre le taux normal par suite d'une augmentation à l'intérieur de l'échelle ».

On a regardé chaque évaluation de rendement, évalué en conséquence, alors les gens ont eu ce qu’ils méritaient pour l’année. Marie Lemay, sous-ministre de Services publics et Approvisionnement Canada

La sous-ministre a également souligné que les cadres séniors du projet Phénix n’avaient toujours pas reçu leurs primes de rendement, celles-ci étant « en attente ». La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Judy Foote, a même précisé que ces cadres ne travaillaient plus sur Phénix et qu'ils avaient été mutés.

« Les cadres qui ont eu leurs primes sont de niveaux inférieurs, des gens qui ne sont pas nécessairement à 100 % sur le projet », a expliqué Marie Lemay.

L'opposition aux Communes réagit

Le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Thomas Mulcair, a accusé le gouvernement de ne pas prendre le fiasco de la gestion du système de paye Phénix au sérieux.

« Il va falloir que le gros bon sens prime à un moment donné! », a-t-il tonné. « Donner un bonus à quelqu'un qui a fait une telle erreur administrative, ça n'a pas de sens! »

« Il est clair que Phénix est une tache dans notre histoire en matière de gestion de fonds publics, mais aussi des travailleurs », a déclaré Gérald Deltell, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. « Tant et aussi longtemps que la situation n'est pas réglée, on [doit] se garder une petite gêne pour ces bonus-là. »

C'est comme les hauts dirigeants de Bombardier qui disaient qu'ils avaient droit à ces bonus-là! Alupa Clarke, député conservateur de Beauport-Limoilou

« Il y a du monde qui a de la misère à payer leur hypothèque! Il y a du monde qui doit s'endetter pour terminer le mois. Et là, on leur dit que ce bonus-là a été prévu », a réagi Alupa Clarke, député conservateur de Beauport-Limoilou.

« Moi, je dis que si le bureaucrate n'a pas bien fait son travail, peu importe ce qui est prévu, il ne devrait pas avoir son bonus. »

Une situation d'abus, dit un important syndicat

Dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada, la présidente de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) se dit « terriblement » fâchée par les primes versées aux cadres ayant travaillé sur le système de paye Phénix.

« Si cela s’avère exact, il s’agit là d’une utilisation abusive de l’argent des contribuables canadiens », affirme Debi Daviau.

Elle rappelle que de nombreux fonctionnaires fédéraux attendent toujours de recevoir les sommes qui leur sont dues. Selon elle, ce fait rend « la situation [...] d’autant plus indignante ».

L'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a, elle aussi, réagi par l'entremise de la présidente nationale Robyn Benson.

C’est scandaleux! Robyn Benson, Alliance de la fonction publique du Canada

« Quel message le gouvernement envoie-t-il à nos membres? Qu’ils pèsent peu dans la balance et que ça ne change rien s’ils ne sont pas payés », a-t-elle reproché. « Si vous êtes cadre et faites mal votre travail, vous ne méritez pas de prime! »

Avec les renseignements de la journaliste Catherine Lanthier