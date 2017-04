Washington durcit le ton après l'attaque chimique en Syrie

Les États-Unis ont eu des propos très durs, prévenant que les États devaient prendre leurs responsabilités quand les Nations unies échouaient à agir collectivement.

La paix n'intéresse pas [le président Al-Assad], la Russie et l'Iran. L'illégitime gouvernement syrien, dirigé par un homme sans conscience, a commis des atrocités contre son peuple. Lorsque les Nations unies manquent constamment à leur devoir d'agir collectivement, il arrive des moments dans la vie des États où nous sommes obligés d'agir nous-mêmes.

La vision de Trump a « beaucoup changé »

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que l'attaque chimique, qui a fait 75 morts, représentait une « insulte à l'humanité qui ne peut pas être tolérée ».

Il a ensuite ajouté que l'attaque lancée mardi contre une ville contrôlée par les rebelles dans le nord de la Syrie « franchit plusieurs, plusieurs lignes » et que sa vision du régime Al-Assad avait par conséquent « beaucoup changé. »

« Inacceptable », dit Moscou

Réuni d’urgence pour traiter l’attaque chimique présumée survenue mardi, le Conseil de sécurité s’est buté à une fin de non-recevoir de la part de Moscou, allié du régime de Bachar Al-Assad. La Russie a qualifié le projet de résolution d’« inacceptable ».

La résolution de la discorde

Le projet de résolution réclame du gouvernement syrien qu'il fournisse aux enquêteurs internationaux les plans et registres de vols de son aviation et les noms des chefs d'escadrons de ses hélicoptères, et qu'il laisse les enquêteurs de l'ONU accéder aux bases aériennes d'où aurait pu être menée l'attaque chimique.

La résolution demande également au secrétaire général de l’ONU de produire un rapport mensuel sur l’état de la coopération du gouvernement syrien à l’enquête sur l’usage d’armes chimiques en Syrie.