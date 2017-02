Débat sur la laïcité : Philippe Couillard tend la main à l'opposition

Un texte de Mathieu Gohier

En entrevue à l'émission Les coulisses du pouvoir, Philippe Couillard estime qu'un terrain d'entente dans ce dossier peut être trouvé sans délai.

On peut rapidement, en quelques semaines, disposer de l'encadrement des accommodements, de la question du visage découvert et établir les principes de neutralité religieuse.

Alors que reprendront les travaux à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, le premier ministre enjoint le Parti québécois et la Coalition avenir Québec à donner leur appui au projet de loi 62 sur la neutralité religieuse.

« Ce que je dis à mes collègues de l'opposition, pourquoi ne pas adopter maintenant ce, sur quoi nous nous entendons? Libre à vous de dire lors de la prochaine campagne électorale ce qu'il faudrait interdire ou sur quoi il faudrait aller plus loin et vous expliquerez à la population pourquoi c'est si urgent de le faire », indique Philippe Couillard.

La ministre de la Justice Stéphanie Vallée a récemment affirmé que des amendements au projet de loi 62 seront présentés, sans toutefois préciser lesquels.

Si Philippe Couillard veut bien régler la question de la neutralité religieuse de l'État et des accommodements, il n'est pas question pour autant de limiter les droits des minorités religieuses.

« Si on discute des questions relatives à la façon dont les gens se vêtissent, je trouverais assez illogique qu'on me dise que pour mieux aider la communauté musulmane, la meilleure chose à faire c'est de réduire davantage leurs droits », martèle le premier ministre.

Pour M. Couillard, il est plus essentiel de lutter contre la discrimination et de faciliter l'accès au marché de l'emploi pour les membres de la communauté musulmane, par exemple.

Un effort qui ne peut être uniquement fait par le truchement de lois et règlements, prévient M. Couillard.

« Ça appartient à toute la société, les gens d'affaires par exemple dans les entreprises, ceux qui ont des décisions à prendre pour engager des gens, de vraiment se dégager de tous ces stéréotypes et de voir la personne comme elle l'est », plaide le premier ministre.

L'entrevue complète avec Philippe Couillard sera diffusée dimanche à 11 h (HE) à l'émission Les coulisses du pouvoir et en rediffusion à 12 h 30 (HE) sur ICI RDI.