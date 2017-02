Front national : Marine Le Pen dévoile son « projet réaliste »

« Un projet réaliste », a soutenu le coordonnateur de ce projet, l'énarque Jean Messiha, à la tribune des « assises présidentielles » réunies à Lyon par le FN pour marquer le coup d'envoi officiel de la campagne présidentielle frontiste.

En tête des 144 propositions figure la renégociation des traités européens « afin de rendre à la France sa "souveraineté" », pour ensuite organiser un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne.

Le programme ne mentionne pas clairement la fin de l'euro en tant que monnaie unique, pourtant au cœur du discours du parti de Marine Le Pen, mais simplement un retour à la « souveraineté monétaire » et la création d'une « monnaie nationale ».

Le livret de 24 pages reprend d'autres mesures déjà développées en 2012, comme l'abrogation de la loi Travail, la diminution du solde migratoire à 10 000 personnes par an, la promesse de recrutements dans la police et la gendarmerie, et la suppression de l'aide médicale d'État allouée aux étrangers en situation irrégulière.

Un volet « priorité nationale »

Il est également question de « patriotisme économique » et de « protectionnisme intelligent ». Et, comme en 2012, Marine Le Pen propose d'instaurer une « priorité nationale » qui consiste à réserver des avantages, par exemple en matière d'emploi, de logement ou d'éducation, aux seuls ressortissants français.

Ce principe, que le FN baptisait auparavant « préférence nationale », serait inscrit dans la Constitution en même temps que la diminution du nombre de parlementaires ou la suppression des conseils régionaux, à condition que cette révision soit approuvée par référendum.

L'objectif de ce projet est d'abord de rendre sa liberté à la France et la parole au peuple. Marine Le Pen, présidente du Front national

D'autres propositions de 2012, qui contribuaient à alimenter l'image d'un parti clivant, ont en revanche disparu, à commencer par la promesse d'organiser un référendum sur le rétablissement de la peine de mort, à laquelle est substituée la volonté d'instituer une peine de perpétuité incompressible.

Car, conformément à la tactique de conquête du pouvoir conçue par Marine Le Pen depuis sa reprise en main du parti, le FN de 2017 entend se présenter comme une formation responsable et capable de piloter l'appareil d'État dès le mois de mai.

Selon Jean Messiha, lui-même docteur en économie, des « personnes de très haut niveau » ont participé à la rédaction du programme, y compris des « magistrats », des « hauts gradés de l'armée et de la police » ou des « cadres dirigeants de grandes entreprises » dont il ne donne pas le nom.

Le résultat tient dans un « programme raisonné, éclairé, chiffré, argumenté et réalisé par des personnes prêtes à exercer le pouvoir », affirme-t-il.

Dans sa version actuelle, le projet frontiste comporte cependant peu de chiffres, en particulier concernant le cadre financier.

La stratégie de Marine Le Pen tranche avec la ligne à laquelle se tenait le FN de Jean-Marie Le Pen, son père, un parti confiné à l'opposition.

Tous les sondages accordent à la présidente du parti la première place au premier tour de la présidentielle, avec environ un quart des intentions de vote, mais la donnent systématiquement battue au second, quel que soit son adversaire.

La candidate doit prononcer dimanche son premier discours de campagne en clôture des « assises » de Lyon.