Crise du verglas au N.-B. : Lamèque lève l'état d'urgence

Le maire, Jules Haché, a annoncé la levée de l'état d'urgence samedi matin. Il a profité de l'occasion pour remercier les bénévoles qui aident les sinistrés, dont le père Patrick McGraw, ainsi que les militaires et les équipes d'Énergie NB qui travaillent à rétablir le courant.

Jules Haché explique que le courant est rétabli et que les services essentiels de la municipalités sont fonctionnels. Il assure que Lamèque continuera d'aider les districts de services locaux et autres collectivités des environs.

Le major Yoann Leclerc-Desjardins affirme que les Forces canadiennes seront présentes encore un certain temps pour s'assurer que les résidents de la région se portent bien. Les militaires reçoivent constamment des convois, explique-t-il, et ils peuvent rester dans la région au-delà des 10 jours prévus.

L'état d'urgence reste en vigeur à Sainte-Marie-Saint-Raphaël et à Le Goulet.

Les réparateurs poursuivent le travail dans la Péninsule acadienne. Il y avait encore environ 780 abonnés dans le noir dans la région, samedi à 14 h 40. La société Énergie NB précise que 303 équipes sont à l'oeuvre samedi pour réparer les dernières pannes. Selon la société, les équipes ont froid, mais le moral est bon. Les travailleurs sentent que la fin des réparations approche.

Le gouvernement provincial a expliqué vendredi que les pannes restantes sont en général plus complexes et isolées que les autres, ce qui rend les réparations plus difficiles à faire. Parmi elles, on compte des maisons dont l'entrée électrique est endommagée, ainsi que des résidences saisonnières ou vacantes et qui sont jugées moins prioritaires que celles qui sont habitées.

Au sommet de la tempête de pluie verglaçante qui est passée sur la province la semaine dernière, environ 133 000 abonnés étaient dans le noir, précise Énergie NB. En tenant compte des nouvelles pannes survenues dans les jours suivants toujours en raison du verglas, la société estime que 200 000 abonnés au total ont été touchés depuis le début de la crise.

La Croix-Rouge offre une aide d'urgence

La Croix-Rouge canadienne annonce qu’elle distribuera une aide financière d’urgence. Les sinistrés qui ont besoin d’une aide financière immédiate en raison de la tempête et des pannes d’électricité sont priés de s’inscrire par téléphone en composant le numéro sans frais 1-888-893-1300, de 9 h à 19 h (HA).