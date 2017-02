Récupérer un gaz à effet de serre pour faire pousser des légumes

Un texte de Mélissa Paradis

CO2 Solutions a mis au point un procédé qui permet de capturer le dioxyde de carbone rejeté par une usine pour lui donner une seconde vie.

En 2018, la ville de Saint-Félicien sera la première à accueillir cette technologie novatrice.

On l'appelle aussi un poumon industriel. En fait, ça consiste en deux unités, une première unité qui capte le CO2 de l'effluent industriel, et une deuxième unité qui sert à reformer, à régénérer une solution et à reformer du CO2 pur qu'on pourra utiliser par la suite.

Sylvie Fradette, vice-présidente en recherche et développement chez CO2 Solutions